Turismo.- La Costa del Sol promociona el destino en sus principales mercados europeos con acciones virtuales

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita Del Cid, ha señalado en este sentido la importancia de diversificar mercados para evitar la dependencia de estos "incrementando la promoción en estos países que ya nos demostraron un incremento en el año 2019 de sus indicadores turísticos en el destino", ha señalado en un comunicado.

Así, La OET de Polonia organizó unas jornadas profesionales para el sector en el mercado polaco. Una acción que supuso "una oportunidad perfecta para presentar las novedades durante este periodo de pandemia, retomar contactos profesionales o buscar nuevos socios comerciales para reactivar el sector y planificar el futuro". Fueron de las primeras jornadas online del sector turístico español en Polonia.

Las jornadas ofrecieron un formato basado en el objetivo de potenciar el contacto entre empresas e instituciones: presentaciones online para introducir cada una de las empresas e instituciones participantes desde España y más de 20 reuniones con touroperadores, agencias y OTAs; además de realizar una presentación para el webinar dedicado a la Costa del Sol con inserciones de los municipios de Málaga, Marbella, Antequera, Axarquía, Benalmádena y Torrox, los cuales también participaron en las jornadas manteniendo reuniones con las empresas polacas.

De la mano de Turismo y Deporte de Andalucía, ha participado asimismo en la feria BIT Milano 2021 que se celebró del 9 al 14 de mayo en versión digital a través de la plataforma Fiera Milano. Aprovechando este formato, este año se amplió el periodo de celebración de la feria distribuyendo las fechas del 9 al 11 de mayo a operadores y del 12 al 14 de mayo al consumidor final.

Así, se celebraron diversos eventos digitales y encuentros con operadores para los que se activó una agenda para poder mantener contactos previos con ellos bajo el nombre Big Community y así contactar en tiempo real con la demanda.

Un año más, junto a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía, la Costa del Sol ha participado en la feria 'Vakantiebeurs', que tuvo lugar del 3 al 5 de junio de 2021, en formato online, bajo el lema 'Dream now, travel soon!'. Esta feria se definió como un festival de viajes interactivo con el objetivo de llevar a los hogares no sólo información, sino también la diversión de las vacaciones.

Junto con Turismo Andaluz, han participado como coexpositores, dentro del stand virtual de Turespaña, coordinado por la OET de La Haya. El día 3 de junio se celebró el día para profesionales y los días 4 y 5 estuvieron dedicados al público. En esta ocasión, la invitación a la participación fue dirigida únicamente a los patronatos provinciales.

OTROS ENCUENTROS

Desde las diferentes OETs de mercados de habla alemán convocaron a diferentes patronatos provinciales de turismo y entidades turísticas de comunidades autónomas a dos jornadas de feria virtual con profesionales.

La participación incluyó un stand virtual con fotos, enlaces, vídeos y archivos PDF, plataforma para agendar reuniones, además de inclusión del logo y enlace a web en las comunicaciones, que fueron tanto institucionales como promocionales para dar a conocer esta acción a nivel institucional y entre el sector de los países en cuestión.

Durante la feria virtual, los asistentes y los expositores tenían un avatar virtual con el que se podían desplazar por toda la feria para intercambiar tarjetas de visita, chatear sin cita y llevar a cabo las diferentes reuniones previamente agendadas.

También ha participado en las jornadas directas dirigidas al mercado italiano en la que se han organizado encuentros profesionales con agendas de citas, conferencias y networking mediante el uso de una plataforma online de gestión de eventos digitales.

Esta acción fue organizada por la OET de Roma con el objetivo de crear un espacio de encuentro profesional a través de un entorno digital 2D de fácil uso donde poner en contacto al sector turístico emisor italiano con la oferta turística española. Paralelamente, se organizaron acciones complementarias de carácter fundamentalmente formativo.

Durante dos días touroperadores y agentes de viaje italianos se pudieron reunir con más de 50 profesionales españoles, entre los que se encontraban agencias de promoción de los principales destinos, agencias receptivas, hoteles, guías turísticos y otros profesionales del turismo. A través de la plataforma, cada participante ha podido crear y gestionar de forma independiente su propia agenda de reuniones.

Turismo Costa del Sol mantuvo una docena de citas con agentes de viaje y touroperadores. La mayoría de ellos son de la opinión de que los viajes se retomarán a partir de 2022 ya que gran parte de los italianos prefieren pasar sus vacaciones este año en su país.