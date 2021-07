El Villarreal i la CEU UCH desenvolupen un protocol de reconeixement mèdic a futbolistes que incorpora la salut mental

I és que el concepte de 'fair play' o joc net es fonamenta en els valors de sociabilització, companyonia i estil de vida saludable que són propis de l'àmbit esportiu. Però aquests es poden veure afectats si els esportistes d'elit presenten algun tipus de trastorn relacionat amb la salut mental.

Per a detectar les situacions que poden afectar a la salut mental dels jugadors i al joc net en el seu comportament sobre el terreny de joc, investigadors de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Castelló han iniciat un projecte en aquest àmbit amb l'equip mèdic del Villarreal CF SAD, en el marc del conveni Aula Endavant.

Segons destaca la investigadora principal del projecte i coordinadora del Grau en Infermeria de la CEU UCH de Castelló, Isabel Almodóvar, "la salut mental dels esportistes és necessària per al fair play i la pervivència dels valors de l'esport".

"L'objectiu d'aquest projecte -continua- és identificar marcadors de salut mental en esportistes d'elit que permeten detectar precoçment possibles alteracions de salut mental en els reconeixements mèdics als jugadors dels clubs de futbol, per a abordar-les a temps".

La professora Almodóvar, al capdavant de l'equip investigador de la CEU UCH i el Villarreal CF, destaca que "així com entre la població en general la pràctica de l'esport proporciona protecció enfront de trastorns mentals, com la depressió o l'ansietat, la pràctica esportiva d'alt rendiment pot induir a certs trastorns a causa de la pressió per millorar el rendiment i per mantindre el nivell que exigeix la competició en l'elit".

Per la seua banda, el director mèdic del Villarreal CF, Adolfo Muñoz, assenyala que el disseny d'aquest protocol mèdic, al costat dels investigadors de la CEU UCH, serà pioner entre els clubs de futbol. "Ens ajudarà a millorar el benestar general i el rendiment esportiu de la plantilla i del planter, tant al començament de la carrera esportiva, com en la fase mitjana i en finalitzar la seua etapa professional, incloent la retirada", assevera.

I afig: "Només a Holanda hi ha un 7% de clubs de futbol que avaluen la salut mental dels jugadors. Per açò estem davant un projecte pioner en el nostre entorn, perquè els equips mèdics dels clubs puguen vetlar per la salut integral dels esportistes, també la mental, durant tota la seua carrera esportiva".

ATENCIÓ Al PLANTER

L'equip investigador prestarà a més especial atenció als joves del planter, de 14 a 19 anys, per a fixar biomarcadors de risc de depressió, problemes d'inclusió o autoestima en aquesta etapa adolescent. I l'investigador en formació i doctorant de l'Escola CEINDO CEU, Héctor Usó, infermer i nutricionista de l'equip mèdic del Villarreal CF, centrarà la seua tesi doctoral en les adolescents i les jugadores dels equips femenins, en relació al seu major risc de desenvolupar trastorns de salut mental relacionats amb la conducta alimentària.

L'estudi, de caràcter voluntari i anònim per als jugadors, inclou la realització de diversos qüestionaris validats internacionalment per a l'avaluació d'aspectes com la impulsivitat, la sensibilitat al càstig i a la recompensa, l'ansietat i la depressió o la conducta alimentària, entre uns altres, i el tractament confidencial de les respostes als mateixos.

Per part de la CEU UCH de Castelló, al costat de la doctora Isabel Almodóvar, que lidera el projecte, col·laboren en la investigació el doctor Gonzalo Haro, director del Grup d'Investigació TXP, professor de Medicina i psiquiatre responsable del Programa de Patologia Dual Greu de l'Hospital Provincial de Castelló; les professores i investigadores, Paula Sánchez Thevenet i Isabel Aleixandre; i el professor investigador Antonio Real, per al tractament estadístic de les dades.

Tots ells col·laboraran amb el director mèdic del Villarreal CF, Adolfo Muñoz, i amb Héctor Va usar, infermer i nutricionista de l'equip, format en la CEU UCH i doctorant d'aquesta Universitat. La investigació es realitza en el marc del conveni Aula Endavant, subscrit entre el Villareal CF SAD i la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) en 2015.