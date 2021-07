El Tribunal de Cuentas recibe cuatro fianzas y estudia el aval del Instituto Catalán de Finanzas

El Tribunal de Cuentas ha informado este jueves de que cuatro de los 34 excargos de la Generalitat investigados por la acción exterior del Govern entre 2011 y 2017 ya han depositado avales o fianzas.

En concreto, dos han presentado fianzas, y dos más han presentado bienes inmuebles como aval.

Paralelamente, la delegada instructora, Esperanza García Moreno, está estudiando las certificaciones que han llegado en relación con el acuerdo del Govern de avalar la cantidad de cada uno de los responsables.

El organismo asegura –contrariamente a lo que apunta 'El País'- que "no se ha iniciado ninguna providencia de embargo".

Las mismas fuentes apuntan que todavía no hay una decisión sobre si se admitirá o no el aval de la Generalitat, una cuestión que "se dirimirá cuando toque". En todo caso recuerdan que en el supuesto de que el Tribunal de Cuentas dicte una providencia de embargo, esto "no significa" que no admita los depósitos o avales, aunque hayan llegado fuera del plazo estipulado. De este modo, aunque se haya iniciado el proceso, el Tribunal "puede aceptar" las fianzas posteriores y "no ejecutar el embargo".

Además, recuerdan que tanto las fianzas como los embargos de bienes "son medidas cautelares hasta que no haya una sentencia firme". "Es decir" que los procesos "no implican que el afectado pierda los bienes de manera inmediata", sino que quedan a disposición "para garantizar que una futura sentencia condenatoria" suponga el "reintegro" de los fondos a la administración.

Todo ello después de que esta medianoche haya expirado el plazo de que disponían los investigados para depositar las fianzas. El Tribunal de Cuentas tiene sobre la mesa una petición de la Generalitat para que establezca una prórroga de 15 días para poder terminar los trámites administrativos para avalar y depositar el dinero a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF).