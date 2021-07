Les falles eixiran al carrer la segona quinzena d'agost i els envelats tornaran el 29 d'eixe mes

El regidor de Cultura Festiva de l'Ajuntament de València i president de la Junta Central Fallera, Carlos Galiana, es va reunir aquest dimecres en l'hemicicle municipal amb diversos agents socials, econòmics i de la cultura festiva de la ciutat, així com amb representants de diversos servicis municipals, en el marc de la Mesa de Negociació del Ban Faller.

L'objectiu de la reunió ha sigut acabar l'annex que incorporarà la normativa que regularà les celebracions dels actes fallers de la primera setmana de setembre. Entre les novetats principals està la supeditació de totes les autoritzacions i horaris a les restriccions que a cada moment vinguen determinades per la situació sanitària, segons ha informat la Junta Central Fallera (JCF).

En aquest sentit, Galiana ha destacat que "totes les restriccions vigents en el moment de la celebració dels actes seran les que determinaran els límits per a cada acte programat per a la primera setmana de setembre" i ha agraït "la predisposició absoluta de tots els agents representats en la trobada de la Mesa de Negociació per a poder fer possibles unes celebracions dignes i segures".

Tota la normativa que tradicionalment s'arreplegava en el bàndol faller ara s'inclou en un annex que s'afegirà al bàndol i que inclou, entre uns altres, les dates principals que marquen l'inici dels preparatius per a les celebracions, així com les delimitacions habituals referents a mobilitat, autorització d'instal·lacions i ocupació del domini públic.

Per exemple, es mantenen les restriccions d'accés en el centre de la ciutat així com altres limitacions que s'estenen fins a les Grans Vies. També s'estableixen exempcions com la del pagament del servici d'estacionament regulat amb limitació horària, que en aquesta ocasió se suspendrà des de les 9.00 hores del dia 30 d'agost fins al dia 6 de setembre en tot el terme municipal.

Galiana ha explicat que una de les imatges més esperades, la de l'eixida de les falles més grans al carrer, es produirà ja en la segona quinzena del mes d'agost. Serà l'inici del dispositiu per a traure totes les falles de Fira València i que vagen arribant a les places i els carrers on algunes d'elles ja estaven ja fa més de 14 mesos.

"Confiem que el bon fer de totes i tots ens porte a una situació en què mai més tinguem a veure les falles emmagatzemades en Fira València a l'espera d'una situació sanitària normal", ha expressat l'edil, que ha aprofitat l'ocasió per a agrair la col·laboració de la institució firal durant tota la pandèmia.

Seguint la normativa vigent a cada moment es podran instal·lar envelats en unes condicions determinades. Com a norma general es podran instal·lar el dia 29 d'agost, però en determinades circumstàncies eixa data es podrà avançar una jornada o dos (en funció de si la seua ubicació és un descampat o una zona per a vianants o si es troba en un lloc sense afecció a les línies dels autobusos de l'EMT, en zones enjardinades o d'aparcament).

"Cada pas que donem cap a la celebració dels actes fallers d'enguany el pròxim mes de setembre ha d'anar acompanyat per la prudència i la crida a la màxima responsabilitat individual i col·lectiva perquè la prioritat serà sempre la salut i la seguretat de tots els fallers i falleres i de la resta del veïnat de la nostra ciutat", ha explicat Galiana.