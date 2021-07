Puig exigeix la «inajornable» reforma del finançament

El president de la Generalitat, Ximo Puig, va reivindicar ahir una reforma urgent i «inajornable» del model de finançament autonòmic i el desplegament d'una «potent» política de desenvolupament regional que responga a les actuals asimetries territorials.

Puig, que va participar en els Desdejunis informatius d'Europa Press, va exposar cinc «propostes de cohesió» per a resoldre els actuals desafiaments territorials que, al seu judici, Espanya ha d'abordar, i que va identificar com l'independentisme, el centralisme ineficient, la invisibilitat i la despoblació, a més del finançament injust.

Durant la seua intervenció, el cap del Consell va instar el Govern central a abordar la convergència territorial «amb la mateixa audàcia amb la qual s'està afrontant el desafiament català», i va urgir a solucionar el conflicte de l'aigua, que va qualificar com una «qüestió de solidaritat bàsica». En aquest sentit, va reivindicar «aigua per sempre» per als agricultors valencians, la qual cosa va considerar com una qüestió «irrenunciable».

Al mateix temps, Puig va agrair la «major sensibilitat» del Govern de Sánchez en haver consignat, per primera vegada, el 10% de la inversió dels Pressupostos Generals de l'Estat a la Comunitat Valenciana, atenent així el seu pes demogràfic, o haver aplicat criteris equitatius en el repartiment dels fons de la pandèmia.

El president va insistir que la resposta a les asimetries territorials passa per augmentar els recursos per a finançar l'estat del benestar, i redistribuir-los de forma més equitativa, com requereix la Comunitat Valenciana, actualment l'autonomia pitjor finançada.

Així mateix, va defensar la urgència de «redibuixar» els mapes d'infraestructures i lligar-les a criteris de població, economia i eficiència, per a passar «de la radialitat a la racionalitat». En aquest sentit, va defensar la necessitat que el Corredor Mediterrani siga ja una realitat, ja que per ell transiten més del 50% de les exportacions a Europa.

Respecte a la despoblació, Puig va evidenciar la necessitat de generar oportunitats i aprofitar els fons europeus com a «palanca» d'eixes oportunitats. «La despoblació –va afirmar– és sinònim de desigualtat econòmica i social, i un drama cultural que ha afectat aldees i pobles i ja aplega a capçaleres de comarca i fins i tot a capitals de província».

Esgotar al màxim la legislatura

En clau interna, va assegurar que la seua intenció és esgotar «al màxim» la legislatura, però va remarcar que «tots els dies poden passar coses i passen moltes coses» davant la possibilitat d'un avançament de les eleccions autonòmiques. Amb tot, va insistir que l'única prioritat és la superació de la pandèmia i de la crisi. Així va respondre als representants de Compromís (soci de govern al costat de Unides Podem) que han advocat en les últimes setmanes per singularitzar les eleccions valencianes igual que les catalanes o les gallegues.

Puig va remarcar que «en certa manera» és una cosa que ell també ha defensat perquè ajuda a visibilitzar l'autogovern i va confiar que serà possible després de la fi de legislatura. «És una qüestió a dilucidar», va reconéixer. Dit això, va posar l'accent que la seua intenció és «intentar esgotar al màxim la legislatura, sobretot en aquest moment de reactivació econòmica i social», i en què està centrat en la superació de la pandèmia.

Sobre si l'avançament electoral és una possibilitat real en la Comunitat Valenciana, com el que va acordar en 2019 al costat dels comicis estatals i que va rebutjar Compromís, el president valencià es va limitar a afirmar que «tots els dies poden passar coses i passen moltes coses». Va posar com a exemple d'aquestes «contingències» que ningú s'imaginava a principis de febrer de 2020 que caldria suspendre les Falles.

Un impost perquè les rendes altes de Madrid compensen a la resta

El president valencià va proposar en la seua intervenció un impost, o una altra «eina» d'aportació, específic per a les rendes altes de la Comunitat de Madrid que compensen els beneficis de la capitalitat enfront d'altres territoris. Puig va llançar aquesta idea i altres com una «harmonització» que impedisca la competència fiscal, perquè siga estudiada «amb rigor» pel Comité d'Experts per a la reforma fiscal.

Per a justificar aquesta idea va dir que les rendes més altes en la Comunitat de Madrid es beneficien d'unes rebaixes fiscals que sumen 4.453 milions d'euros «gràcies als avantatges de la capitalitat, que concentra activitats públiques i privades i que permet fer dúmping fiscal».

El conseller i portaveu del Govern de la Comunitat de Madrid, Enrique Ossorio, va replicar a Puig que «gastar no és una virtut» i que si no vol continuar arruïnant a la seua comunitat hauria d’«aprendre» d'ells en matèria de política econòmica. «Els dirigents incompetents no han de carregar les culpes sobre els quals ho fan bé», va afegir.

Puig també va parlar d'un «procés invisible de Madrid» que no té en compte «les conseqüències de les seues decisions per a la resta del país». Enfront d'això, va advocar per descentralitzar institucions i entitats estatals com Turespaña, Ports de l'Estat o el Senat.