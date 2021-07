Crida d’«auxili» de la Infermeria per la saturació sanitària

El Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (Cecova) va demanar ahir a la Conselleria de Sanitat que «permeta a personal voluntari reforçar els hospitals, fora del seu horari laboral, amb una compensació econòmica per mòduls», per a així pal·liar la «saturació» que viuen alguns centres assistencials actualment.

El president del Cecova, Juan José Tirado, va assenyalar que el personal d'Infermeria «està fent ja una crida d'auxili perquè els contagis no cessen i els espais sanitaris d'Atenció Primària comencen a abarrotar-se de persones que volen sotmetre's als test», mentre «els entorns hospitalaris ja noten una pressió assistencial que sembla imparable».

Segons va explicar en un comunicat l'òrgan col·legial, «la cinquena ona de contagis Covid-19, encara que presenta una gravetat menor entre la població vacunada, comença a saturar els hospitals i centres de salut de la Comunitat Valenciana».

El Cecova va advertir que tant als hospitals com en els centres d'Atenció Primària i centres de salut pública «s'estan aconseguint ja els índexs de congestió clínica viscuts durant la tercera ona (des de finals de desembre de 2020 a la fi de febrer de 2021)».

En eixe sentit, va apuntar que hospitals com el Doctor Peset o La Fe han decidit retardar les intervencions demorables i només assumir les d'extrema necessitat per a deixar més espai als creixents ingressos per Covid-19.