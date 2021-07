Planes por Madrid 20minutos

Los planes para este fin de semana en Madrid nos llevarán a escuchar música en el patio de los palacios de Madrid y El Escorial. Despertará nuestra ilusión por el mundo del circo trasladado al escenario y veremos la influencia de su estética en el arte del siglo XX. Por último, un par de películas magistrales nos mostrarán cómo el cine se cruza en nuestras vidas.

Música en directo. 'Jazz Palacio Real' (Miguel Poveda / Concha Buika)

Miguel Poveda – En Concierto ANA PALMA

En el magnífico Patio de la Armería del Palacio de Oriente, donde normalmente suenan las marchas de la Banda de Música de la Guardia Real, se van a celebrar este fin de semana sendos conciertos, dentro del ciclo Jazz Palacio Real 2021, que tendrán como protagonistas a Miguel Poveda y Concha Buika, respectivamente. Miguel Poveda – En Concierto trata de acercar el sonido que más ha caracterizado al cantaor, el de la diversidad musical usando como raíz y música protagonista el flamenco más tradicional. En este viaje por el 'universo Poveda' encontraremos su querencia por el cante flamenco, la poesía o la canción andaluza, acercándonos algunas de sus composiciones más recientes. Es un artista atento siempre a los nuevos caminos que se van abriendo, pero el día menos pensado regresa al puro cante jondo, haciéndolo por derecho como él sabe. Concha Buika tiene la voz rasgada de una gitana negra que nació en Mallorca y quiere comerse el mundo entero, de Jerez a Nueva York pasando por Miami, donde ahora reside. Ganadora de un Grammy Latino y nominada de nuevo junto al guitarrista Carlos Santana, la fusión es la historia de su vida, y desde ella salpica su música con aires flamencos, de jazz, reggae o soul, apuntes de copla, música latina y hasta de funk. Con el guitarrista Carlos Santana compuso y grabó el álbum Africa Speaks, que contiene 13 temas incluida la canción Yo me lo merezco, nominada recientemente con el Grammy Latino a la Mejor Canción de Rock. Este concierto supone el regreso de la cantante de origen ecuatoguineano a los escenarios españoles, donde parará en Sigüenza y Cádiz próximamente.

23 de julio (Miguel Poveda) / Palacio Real de Madrid - Plaza de la Armería / (40-50€)

24 de julio (Concha Buika) / Palacio Real de Madrid - Plaza de la Armería / (36-42€)

Circo y Teatro físico. Puntocero Company ('¿Y ahora qué?')

Teatralia Circus 2021 Cedida

De todas las artes escénicas, el circo es la que tiene una vocación intergeneracional más rotunda. Desde su gestación, la mayor parte de los espectáculos circenses se conciben para disfrute de adultos y niños. Teatralia Circus vuelve por segundo año consecutivo para convocar en verano a compartir en familia, risa, emoción, asombro y belleza, en los espacios de los Teatros del Canal. Puntocero Company presenta ¿Y ahora qué?, un espectáculo en el que sus tres protagonistas se aproximan a cuestiones como el ritmo frenético actual, el deseo de ser madre, lo que opinan los demás de nosotros o las consecuencias de hacernos mayores. Una casa construida con 910 metros de cuerda, dos artistas de circo y una pintora sexagenaria. Humor surrealista, un toque poético y esperanzador, un trapecio, pintura en directo en una fachada de finas cuerdas de algodón, son los ingredientes de esta emocionante pieza, en la que tres mujeres se expresaran a través del teatro físico y las técnicas circenses como cuerda lisa y trapecio. A través de una textura de circo dramatizado, conectaremos con los conflictos que subyacen en nuestra sociedad. No será la última vez que el arte circense de la ilusión y la libertad aparezca en los planes para este fin de semana, aunque será desde otro punto de vista.

24 y 25 de julio / Teatros del Canal / (5-9€)

Música clásica. Trío Belivet

Concierto en el Patio de carruajes del Monasterio de El Escorial JAVIER DIEZ

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) y su hermana mayor, Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847), educaron su excepcional talento musical en el seno de una acomodada familia de banqueros judíos convertidos al protestantismo, conociendo a lo más granado de la sociedad de Berlín en las veladas musicales que su padre organizaba en el domicilio familiar. Al parecer contaban con un amplio pabellón que permitía la asistencia de hasta cien personas. Precisamente de ambos hermanos, Fanny y Félix, tendremos la oportunidad de escuchar varias obras en el concierto que el Trío Belivet, formado por Marta Leiva Egido al piano, Guillermo Santonja di Fonzo al violín y María Cadenas Rodríguez al violonchelo, ofrecerá en El Escorial el viernes 23. Interpretarán el intenso Trío op. 49 de Félix, compositor que no sólo brilló en las texturas orquestales de sus partituras, sino que cuenta con composiciones de cámara muy notables. Tras ello, se dará paso a una serie de obras para piano solo compuestas por Fanny, un prodigio de pianista cuya carrera quedó truncada por los convencionalismos sociales del siglo XIX y le llevó a mostrar su talento en tan sólo tres contadas actuaciones públicas, una de ellas interpretando en primer concierto para piano y orquesta de su hermano Félix. También escucharemos en esta ocasión una muestra de la sensibilidad de otra compositora, Cécile Chaminade (1857-1944), que ofrecerá la pianista y compositora Laura Konjetzky. Esta joven músico, premiada y becada por medio mundo, ha querido incluir en el programa estas piezas de mujeres compositoras de otras épocas, como preludio al estreno mundial de una obra de creación propia, Der wehmütige Traum. El concierto cuenta con el patrocinio de la Fundación Goethe y será una delicia escucharlo en ese reducto interior que es el Patio de carruajes del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, al pie del monte Abantos, donde seguro corre más aire que en el perímetro de Madrid Central.

23 de julio / Real Monasterio de S. Lorenzo de El Escorial. Patio de Carruajes / Entrada libre

Humor. Pepe Viyuela ('Encerrona')

Pepe Viyuela en su espectáculo 'Encerrona' Cedida

Pepe Viyuela regresa al escenario con una creación en la que lleva trabajando desde el principio de su carrera y ha convertido ya en un emblema: Encerrona. Se trata de una reflexión sobre lo cotidiano desde la perspectiva del payaso. El personaje vive la experiencia de haberse quedado atrapado en el escenario. Cuando entra en escena no sabe dónde se está metiendo. Es un personaje engañado que entra allí porque le han dicho que ese es el camino y, de pronto, se encuentra frente a un público que le mira y parece exigirle algo. Él no viene a actuar pero se ve obligado a ello. El terror que provocan las miradas de ese público lo lleva a querer escapar, a buscar una salida. Durante una hora y cincuenta minutos, como un bufón de corte arrojado al salón del trono, se ve obligado a actuar para el público que le observa. Está solo ante el peligro y sus únicos compañeros de travesía serán, a partir de ahora, una serie de objetos cotidianos con los que intenta salir del paso: una guitarra, una silla, una chaqueta, un periódico y una escalera. Con ellos como escudo, juega e improvisa, sufre y se divierte. Los objetos se transforman en sus manos en grandes amigos o en terribles enemigos, porque ha olvidado, o quizá no ha sabido nunca su uso. El espectáculo conecta especialmente con los niños, porque algo hay de esa ingenuidad con que ellos interactúan con objetos que pueden resultar misteriosos y sorprendentes a una mirada virgen. En esa ingenuidad estriba el encanto de una función en la que se reivindica la dignidad de ser Payaso, frente a los que no pasan de hacer payasadas en la vida cotidiana.

23 al 25 de julio / Teatro del Barrio / (15-17€)

Arte. 'Fernand Léger. La búsqueda de un nuevo orden'

Fernand Léger. Cirque. 1950 © Fernand Léger, VEGAP, Madrid, 2021

Enlazando con el espectáculo circense de Teatralia y también con la actuación de Pepe Viyuela, ambos planes ya referidos más arriba, llegamos a la exposición dedicada al artista Fernand Léger (1881–1955), donde encontramos una sala completa dedicada al circo, algo que le fascinó desde niño cuando en la localidad de Argentan, entre acróbatas y payasos, soñaba con un mundo de felicidad. Para el artista, el circo era una sucesión de formas redondas y movimiento, que permitía escapar de las estructuras rígidas y geométricas de la vida. Además, era un espacio de igualdad, ya que en su seno la cultura, la música y las artes escénicas estaban al alcance del gran público. En definitiva, un mundo de diversión y libertad. En la Fundación Canal se exponen litografías que forman parte del libro Cirque, editado en 1950, donde el artista plasmó los movimientos, luces y colores que surgen bajo la carpa circense y siempre le causaron fascinación. Acróbatas, payasos, domadores, malabaristas o caballos, en acción continua. La exposición se inicia con un espacio dedicado a los inicios del cubismo, con grabados de las obras más representativas de ese período en el que estuvo involucrado Léger. Son muy destacables también las creaciones de los últimos años del artista, en la serie basada en el libro de poemas Les Illuminations, de Arthur Rimbaud, donde Léger incluye su caligrafía para entrelazar las palabras del poeta entre sus dibujos. Los lunes por la tarde se realizan visitas guiadas gratuitas que resultan muy recomendables (en este caso, Mario fue el mediador que nos atendió), ya que enmarcan la producción artística de Fernand Léger en las vanguardias europeas de la primera mitad del siglo XX y permiten una mejor comprensión de tan variada obra. Para los que no puedan o quieran acercarse a la exposición, existe la posibilidad de visitarla virtualmente desde la web de la Fundación Canal, ofreciendo una visión detallada de cada obra en una simulación 3D que nos abre la puerta de cada sala.

Hasta el 5 de septiembre / Fundación Canal. Canal de Isabel II / Entrada libre

Cine. Preston Sturges y Víctor Erice

Ana Torrent en 'El espíritu de la colmena' (fotograma de la película)

El espíritu de la colmena (1973) de Victor Erice y Los viajes de Sullivan (1941) de Preston Sturges. Son las dos películas que se proyectarán el domingo en el cine Doré. Buscando alguna conexión entre ambos directores, reparo en que ninguno tiene una filmografía muy extensa, pero el caso de Erice es especialmente lamentable, porque su talento extraordinario sólo nos ha dejado tres largometrajes: El sur, El sol del membrillo y la película que programa en esta ocasión la Filmoteca Española, El espíritu de la colmena. Preston Sturges cuenta con 14 películas como director y muchas más como guionista, donde destacó como un auténtico genio de la comedia, con una inventiva en el diálogo fuera de lo común, sobre todo en las películas que dirigió Mitchell Leisen y William Wyler. En el año 1973, Victor Erice ganó la Concha de Oro en San Sebastián con El espíritu de la colmena y la mirada de la pequeña Ana Torrent quedó para siempre clavada en la historia del cine español. También el asombro reflejado en los ojos de unos niños viendo la película Frankenstein en un cine ambulante de un pueblo castellano, captado magistralmente por Erice. Nunca se han filmado con tanta verdad las confidencias entre dos hermanas que hilan lo que ven en el cine con la realidad secreta que ellas conocen y van descubriendo. Pasando al otro film de este circunstancial pase doble, Preston Sturges plantea en Los viajes de Sullivan un dilema que debe inquietar a los cineastas: ¿las películas debe reflejar los problemas sociales de las capas más desfavorecidas, o más bien han de servir como evasión de una realidad a ese mismo sector de la sociedad? La opinión de Sturges quedó clara en sus manifestaciones: «Tras ver un par de películas dirigidas por algunos colegas del cine de comedia en las que parecía que habían abandonado la diversión en favor del mensaje, escribí Los viajes de Sullivan para satisfacer una necesidad de decirles que se estaban metiendo en terrenos demasiado complejos, que tenían que dejar los sermones para los predicadores». La película cuenta la historia de un director de cine que pretende conocer las condiciones de los más pobres disfrazándose como tal y saliendo a la aventura. En ella destacan Joel McRea y Veronica Lake en los papeles protagonistas, rodeados por la cuadrilla de comediantes con los que siempre contaba Sturges para sus divertidas películas. En definitiva, un programa cinematográfico de lo más variado para la tarde-noche del domingo, que al fin y a la postre indaga en el poder sugestivo, a veces hipnótico, que el cine pueden ejercer sobre nuestra conciencia.

25 de julio / Cine Doré / (2-3€)