María José Campanario habría empezado a trabajar en una clínica dental en la localidad zaragozana de La muela, según ha informado este miércoles una vecina dicha localidad a Sálvame.

El programa ha compartido una fotografía de la mujer de Jesulín de Ubrique vestida con la ropa del trabajo y mirando el móvil junto a la entrada de la clínica, lo que ha despertado algunas sospechas sobre su nueva situación laboral.

Campanario, que ha estado formándose durante años en Odontología, podría estar cubriendo una suplencia o programando una agenda para que acuda periódicamente a la clínica, según han reflexionado en el espacio de Telecinco.

El nuevo trabajo de María José Campanario: a 900 kilómetros de su casa https://t.co/jrEZjEKW85 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) July 21, 2021

Los colaboradores de Sálvame se han quedado muy sorprendidos ante esta nueva información, pues el mencionado pueblo se encuentra a más de 800 kilómetros de Arcos de la Frontera, donde Campanario reside con su familia.

Asimismo, la sorpresa también se ha vivido entre los habitantes de la localidad, que no llega a los 6.000 habitantes. "Llevaba el pijama del trabajo y la mascarilla", ha informado la vecina entrevistada por el espacio de Mediaset.

"Me lo dijo una amiga y le dije: 'Chica, va a ser imposible. ¿Qué va a hacer la Campanario tan lejos de su casa? A ver si es que se parece a ella... Y me dijo: 'Que no, que no'", ha expresado.

"Hay gente que la la vio y le dijo: '¡Ay, cómo te pareces a la Campanario! Y dijo: 'Pues sí, es que soy yo'. Y un día pasaba por allí y dije: 'Ostras, pues sí que es ella'. Estaba con el móvil y además a simple vista. No estaba escondida ni nada. Yo creo que lo tiene que saber ya todo el pueblo", zanjó.