La Xunta presentará la nueva estrategia de dinamización económica de comarcas vitivinícolas la próxima semana

"Estamos hablando de una iniciativa conjunta del sector, la Xunta y la Fundación Juana de Vega, dotada con más de 700.000 euros", ha explicado Feijóo, que ha subrayado que el Gobierno gallego "seguirá trabajando con la industria, aportando herramientas que consoliden su crecimiento".

El presidente del Ejecutivo gallego lo ha avanzado durante el acto de entrega de los Premios da XXXIII Cata de Viños de Galicia 2021, XXIIICata de Augardentes de Galicia e X Cata dos Licores Tradicionais de Galicia, donde el titular de la Xunta ha asegurado además que esta iniciativa se complementará con la 'Lei de recuperación de terra agraria', ya en vigor y que tiene como objetivo "poner en valor terrenos abandonados o infrautilizados".

De hecho, ha precisado Feijóo, las denominaciones de origen han solicitado ya alrededor de 10.000 hectáreas para llevar a cabo polígonos de viñedos. Además, ha destacado, entre otras iniciativas, la puesta en marcha en el Pazo de Quián de un centro de promoción e imagen de productos agrícolas, ganaderos y forestales, "que contará con un espacio específico para el vino y el cultivo de viñedos".

Núñez Feijóo ha recordado que durante la pandemia se aprobó el préstamo 'vendima', o la iniciativa 'Mercaproximidade' para dar salida a los productos agroalimentarios que vieron afectados sus canales de comercialización por la covid-19 a través de las principales cadenas de distribución que operan en la Comunidad.

En su intervención, el titular del Ejecutivo autonómico ha reivindicado la "fortaleza" del sector de la viticultura, formado por más de 10.000 viticultores y cerca de 500 bodegas, y que aporta un valor económico superior a los 230 millones de euros al año.

GALARDONES

Alberto Núñez Feijóo ha concluido su intervención con unas palabras de reconocimiento a la trayectoria de Waldo Carreiras Albo, impulsor de estas catas en las que, como 'Mellor viño de Galicia', se ha alzado Pazo de Rubianes-Pazo de Rubianes, S.L. de la D.O. Rías baixas, en la categoría de blanco; y en tintos, Ó Prómine Singular - Bodegas Petrón, S.L., de la D.O. Ribeira Sacra.

En la categoría de D.O. Ribeiro, de vinos blancos, el primer puesto ha sido Manuel Rojo - Adega Manuel Rojo, S.L, y el segundo puesto para Alter. - Priorato De Razamonde, S.L. D.O. Para Valdeorras, el galardón ha ido para A Coroa - Adega A Coroa, S.A.T.

En la categoría de D.O. Rías Baixas, de vinos blancos, el primer puesto se lo ha llevado Noelia Bebelia- Adega San Salvador De Soutomaior, S.L., el segundo lugar para Aba De Trasumia- Viña Moraima, S.C.G., y el tercer puesto para Mar de Frades - Mar de Frades, S.L.

Para D.O. Ribeira Sacra, en vinos tintos, el premiado ha sido Casa Moreiras-Casa Moreiras, S.L. En cuanto a la D.O. Monterrei, vinos blancos, el primer galardón ha sido para Vía Arxéntea - Manuel Guerra Justo, y en vinos tintos, ha ido a parar Setembro 20 - Pazo De Valdeconde, S.L.

PEQUEÑAS BODEGAS

En cuanto a 'Colleiteiro e pequenas adegas', en vino blanco, el primer premiado ha sido A Illa - Ricardo Abal Padín D.O. Rias Baixas, y el segundo puesto lo ha ocupado Paradigma de Leive - Leive Ecoadega, S.L. D.O. Ribeiro. En vino tinto, el primer puesto ha sido Castro de Lobarzán- Castro de Lobarzán, S.C. D.O. Monterrei.

En la categoría de 'Colleitas Anteriores', en vino blanco, el primer galardón se lo ha llevado Val de Nairoa 2019 - Bodegas Nairoa, S.L. D.O. Ribeiro; el segundo puesto ha sido Gran Bazán Don Álvaro De Bazán 2018 - Agro de Bazán, S.A. D.O. Rías Baixas, y el tercer puesto ha sido para Quinta de Couselo 2015 - Quinta de Couselo, S.L. D.O. Rías Baixas. En vino tinto, el primer puesto ha sido para Priorato de Razamonde 2019- Priorato de Razamonde, S.L. D.O Ribeiro; el segundo galardón se lo ha llevado Joaquín Vázquez 2019- Joaquín Vázquez Martínez D.O. Ribeiro; y el tercer premio para Son de Arrieiro- Xulia Mar Bande Pivida, D.O. Ribeiro.

En cuanto a las elaboraciones con madera, en vinos blancos, el primer galardón se lo ha llevado Almalarga- Alma das Donas, S.L.U. D.O Ribeira Sacra; el segundo premio ha sido para Organistrum- Bodegas Martín Códax, S.A.U. D.O. Rías Baixas; y el tercer puesto para 1040 Sameirás - Antonio Cajide Gulín D.O. Ribeiro. En vinos tintos, el primer premio se lo ha llevado Bancales Moral- Bodega Roandi, S.L. D.O Valdeorras; el segundo galardón ha sido para Domus Roandi- Bodega Roandi, S.L. D.O. Valdeorras; y el tercer galardón se lo ha llevado Don Bernardino. Finca Mezquita- Don Bernardino, S.L. D.O. Ribeira Sacra.

En la categoría de Espumosos, el ganador ha sido Feitizo da Noite- Bodegas Pablo Padín, S.L. D.O. Rías Baixas. En cuanto a los vinos con IXP, el primer puesto ha sido para Os Areeiros- Guillermo Martínez Pintos, IXP Ribeiras do Morrazo.

AGUARDIENTES Y LICORES

Respecto a la XXIII Cata das augardentes de Galicia 2021, el máximo galardón se lo ha llevado Viña Armenteira- Lagar de Fornelos, S.A., y el segundo puesto ha sido para Pazo Valdomiño- Pazo de Valdomiño, S.A.

Por otro lado, en cuanto a la X Cata dos licores tradicionais de Galicia 2021, en la categoría de licor de hierbas, el primer premio ha sido para Pazo Valdomiño- Pazo de Valdomiño, S.A., y el segundo puesto para Terras de Lantaño- Viña Cartín, S.L. En lo que respecta al licor café, el primer premio se lo ha llevado Terras de Lantaño- Viña Cartín, S.L., y el segundo puesto para Abadía da Cova- Adegas Moure, S.A.

También ha habido dos galardones para el mejor diseño de etiqueta de vinos y aguardientes, 'Seika' de Adegas do Ribeiro y 'Pazo de Valdomiño'. Además, en las Catas de Galicia 2021 se han entregado también dos premios honoríficos a las figuras de Waldo Carreiras y Alain Huetz de Lemps.