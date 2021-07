Cvirus.- Hostelers de València demanen al Consell un pla de rescat que compense el seu "desastre econòmic"

El sector ha insistit que "urgeix un pla de rescat capaç de compensar el desastre econòmic 17 mesos després de l'inici d'aquesta crisi i quan el Consell no deixa de prendre mesures restrictives en contra de l'oci i l'hoteleria valenciana, assenyalant-los com a responsables d'una crisi que no han provocat i davant la incapacitat de gestionar el 'boom' dels botellons i l'efecte frontera generat pels tocs de queda selectius", ha asseverat en un comunicat.

Segons un estudi i dades recopilades per la Coordinadora sobre els locals d'oci en la ciutat de València, "cada dia que passa un establiment perd de mitjana entre 300 i 800 euros, la qual cosa suposa una xifra de fins el 400.000 euros en pèrdues acumulades pel pagament de lloguers, les cotitzacions socials, el manteniment i el constant caos d'obertures i tancaments al que es veuen sotmesos".

Una xifra que supera els 100.000 euros en el cas dels establiments d'hoteleria, als quals novament se'ls ha restringit la seua activitat, segons la Coordinadora.

Davant aquesta situació, ha reclamat que el Consell "no pot demorar més l'aprovació per via d'urgència d'un fons de rescat per a evitar la destrucció d'un elevat nombre d'empreses, que en aquests moments ja supera les més de 15.000 pimes de l'oci i l'hoteleria només a la Comunitat Valenciana, i de quasi 2.000 a la ciutat de València".

"Estem parlant d'una autèntica sagnia que no pot perllongar-se durant més temps i que requereix d'una resposta efectiva per part de la Generalitat en lloc de promeses sense fonament i d'anuncis sense un calendari concret i que definisca uns criteris i assignació d'ajudes realistes que no penalitzen a les empreses de més de 10 treballadors o que obliguen i a tindre pagats els deutes per a les empreses més empobrides i castigades", ha remarcat la patronal.

Per açò, davant la imminent nova reunió de la Comissió Interdepartamental, ha demanat al Consell que "no deixe passar una sola reunió sense definir una bateria de mesures de suport econòmic i de dinamització de les pimes capaç de prendre decisions que protegisquen als sectors de l'economia més afectades per les alarmistes decisions del Consell".