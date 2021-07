Cvirus.- El pla de seguretat del curs 2021-22 preveu mascaretes també a l'aire lliure i especialistes a les aules

Així figura en el 'Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i contagi del sars-cov-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana', que ja tenen els col·legis i instituts.

El document, consultat per Europa Press, assenyala que, donada l'evidència actual de la transmissió per aerosols, el fet que la vacunació en la infància encara no estiga autoritzada i en adolescents a partir de 12 anys estiga prioritzada només per a alguns grups, a més de la presència de noves variants, fan necessari mantindre mesures enfront de la covid "adaptant-les als possibles escenaris que puguen donar-se en el context pandèmic en els pròxims mesos".

El protocol preveu presencialitat al cent per cent "almenys en l'escenari de nova normalitat, nivell d'alerta 1 i 2". En el nivell d'alerta 3 i 4, en el cas excepcional que no es pogueren complir les mesures, es podria passar a semipresencialitat només a partir de 3º de l'ESO.

Les mesures contemplades són similars a les aplicades durant aquest curs, com la dels grups de convivència estable, els anomenats 'grups bambolla'. Però el nou escenari i el fet que el personal dels centres educatius està vacunat, permetrà que, a més dels tutors, tant el professorat especialista com el personal de suport a la inclusió puga intervenir amb normalitat en aquests grups mantenint les mesures de prevenció personal.

La distància serà d'1,5 metres en els grups bambolla, d'Infantil i Primària, i d'1,2 en els instituts. Quant a l'ús de la mascareta, serà obligatori a partir de primer de primària amb independència del manteniment de la distància interpersonal o la pertinença a un grup de convivència estable, sense perjuí de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic.

"Fins i tot -incideix el protocol- en activitats a l'aire lliure controlades en les quals es respecta una distància d'1,5 metres, amb caràcter general, es continua proposant l'ús de la mascareta, subjecta a aquesta decisió, a l'evolució de la situació".

Es prioritzarà en la mesura del possible la utilització dels espais a l'aire lliure per a la realització de les activitats, educatives i d'oci, tant dins del centre educatiu com en altres espais fora del mateix.

Així mateix, s'evitaran de manera general aquelles activitats en el centre educatiu que comporten la mescla d'alumnat de diferents grups de convivència o classes en les quals no es puga mantindre la distància mínima interpersonal, excepte en l'escenari de nova normalitat en el qual es permetrà la interacció entre grups del mateix curs sobretot en activitats a l'aire lliure.

També es manté la recomanació de prioritzar la comunicació amb les famílies mitjançant telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari i es facilitaran les gestions telemàtiques.

IMPACTE EN EL CURS 20-21

D'altra banda, el document arreplega algunes dades de l'impacte del coronavirus en el sistema educatiu valencià. Durant el curs escolar 2020-21, (setmana 37/2020 a setmana 25/2021), els casos Covid-19 en població menor de 19 anys van significar el 18% (66.707) del total de la Comunitat Valenciana, la qual cosa va suposar una incidència acumulada global en els menors de 19 anys, de 7082,9 casos per 100.000 habitants. La distribució segons sexe va ser lleugerament superior en homes (33.701 casos que representen el 18.9%) que en dones (33.006 casos que representen el 17,2%).

Per grups d'edat, amb referència a etapa escolar, en els menors de 19 anys la distribució dels casos acumulats durant el curs escolar, pel que fa al total de casos ha sigut de: 10,2% 0-2 anys (Infantil primer cicle); 12,0% 3-5 anys (Infantil segon cicle), 32,5% 6-11 anys (Primària), 24,9% 12-15 anys (Secundària) i 20,4% 16-18 anys (Batxillerat).

En l'evolució temporal destaca l'increment en la incidència de la malaltia en les setmanes de l'11 a 24 gener de 2021, amb IA setmanals de 916 casos per 100.000 habitants coincident amb augment de transmissió comunitària del tercer període epidèmic, arribant fins i tot a superar a l'àmbit nacional.

Durant l'últim trimestre del curs escolar, s'observa tendència descendent de la incidència en població menor de 19 anys, fins al final del curs escolar, quan es va produir "un notable ascens", en última setmana (sem25/2021), més significatiu en el grup d'adolescents (16-18 anys) amb IA 267,3 casos per cada 100.000 habitants.