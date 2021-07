Feijóo acusa al Gobierno de "triunfalismo" en la vacunación y de "errar" al fijar en el 70% la inmunidad

"Primero (erró) en una fecha trifunalista en la inmunidad de rebaño en agosto", ha enumerado Feijóo, a preguntas de los medios sobre si considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería salirse de la estrategia de vacunación de la UE para lograr un mayor suministro de dosis de vacuna.

"Segundo", continuó, "en el porcentaje adecuado para considerar la inmunidad de grupo", situada en el 70 por ciento. Este porcentaje se indicó al inicio de la inmunización y se dio en función de la población objetivo, que no es el conjunto de la población. Hay que agregar que en mitad del desarrollo de la estrategia de vacunación se autorizó el uso de Pfizer para los adolescentes de entre 12 y 16 años, lo que engrosó el número de personas a vacunar.

En este escenario, y como ya mencionó en días pasados en un acto en Ferrolterra, Feijóo ha indicado que "el porcentaje adecuado para considerar la inmunidad de grupo es como mínimo del 90 o 95 por ciento", y por lo tanto, no el 70 por ciento fijado.

VACUNACIÓN JÓVENES

Como tercer "error", el presidente de la Xunta ha cuestionado que el Gobierno "no explicase a la gente joven que no habría vacunas" este verano para este colectivo. "Y por lo tanto, este error triple, que no es menor", ha aseverado.

En su respuesta, Feijóo ha indicado que "todavía" se desconoce cuántas vacunas van a llegar en el mes de agosto y septiembre. "Estamos viendo con poca antelación, pero es imposible explicar que en el mes de julio tengamos menos que en el mes junio. Lamentablemente, es la situación que está viviendo España", ha indicado.

Sobre la pregunta en concreto, Feijóo ha dicho que "es muy fácil dar consejos y más difícil conseguir vacunas". "Por lo tanto, no debo pronunciarme al respecto, pero sí digo que España tiene servicios de salud que podríamos garantizar la inmunidad del 100 por cien de los mayores de 12 años en agosto", ha proclamado el mandatario autonómico, quien ha lamentado que "esto no va a ocurrir hasta el mes de octubre o principios de noviembre" de seguir este ritmo de suministro.

"Hay un problema de abastecimiento evidente y está afectando, desde el punto de vista económico y sanitario a la población menor de 40 años", ha remarcado.