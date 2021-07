Jorge Javier Vázquez no presentará la final de 'Supervivientes 2021' el viernes y será Carlos Sobera quien lo sustituirá

Esta semana, Supervivientes 2021 llegará a su fin. Melyssa, Lola, Tom, Gianmarco y Olga son los cinco finalistas que optan a ser ganadores del reality y que ya se encuentran en España para vivir la gran final.

Sin embargo, como ha sucedido en otras ediciones, esta final se dividirá en dos días, que normalmente son consecutivos, pero en esta ocasión se emitirán el miércoles y el viernes.

Jorge Javier Vázquez conducirá la primera final del miércoles, donde se sabrá quién es el último expulsado entre los dos nominados, Olga Moreno y Tom Brusse. Pero el cambio de día de la segunda parte ha provocado que el catalán no pueda presentar el viernes y que sea sustituido por otro conocido rostro de la cadena.

Al presentador de Salvame le es imposible asistir a la final del viernes 23 de julio a causa de la gira con su obra de teatro Desmontando a Séneca, y será Carlos Sobera, que hasta ahora ha presentado Supervivientes: Tierra de nadie, quien le sustituya.

De hecho, ya este martes, Jorge Javier bromeó con esta posibilidad en Sálvame cuando se enteró en directo de que el jueves emitían La última cena 2 y de que él no iba a ser el presentador, sino Paz Padilla. "¿Qué le pasa ahora a Telecinco que me quita todos los programas? [...] A ver si tampoco voy a presentar la final de Supervivientes", comentó, parece que en tono irónico al saber que no podría asistir.