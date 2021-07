Ciutadans proposa una bateria de mesures per a controlar el botelló

El grup municipal Cs a l'Ajuntament de València ha presentat una moció davant la comissió de Protecció Ciutadana amb una bateria de nou mesures d'aplicació "immediata" davant el botelló, circumscrites a l'àmbit municipal.

"Totes les mesures que estem demanant són de competència i capacitat municipal per poder dur-se a terme. No ens valen les excuses del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano; no pot inhibir-se contínuament amb el botelló hi haja toc de queda o no", subratlla el portaveu adjunt 'taronja', Narciso Estellés.

Ciutadans critica així la "irresponsabilitat" de l'edil socialista en l'actuació contra els botellons, en entendre que segueix excusant-se en què no pot fer res per a evitar-ho perquè per damunt hi ha una normativa autonòmica.

Entre les propostes, demana estreta col·laboració municipal amb les altres forces i cossos de seguretat de l'Estat en aquesta matèria, un dispositiu propi de Policial Local en els punts que "el mateix consistori reconeix per escrit que hi ha botellons" i un rescabalament econòmic als locals i veïns que hagen patit vandalisme, com va succeir en els locals de la platja de la Malva-rosa.

A més, Cs exigeix la immediata posada en marxa de l'ordenança de civisme a l'espai públic i l'activació exprés de l'anomenada taula de convivència multisectorial que el regidor de Protecció Ciutadana va anunciar fa dies.

En definitiva, "que els eslògans i anuncis sonda del govern municipal (Compromís-PSPV) siguen una realitat i no mera xarramenta. Els veïns de València estan cansats de frases buides, sense actuacions darrere", denúncia Estellés, recordant que el seu grup porta tota la legislatura demanant una cosa "tan fàcil" com a campanyes informatives sobre els riscos del botelló "i ni això s'ha fet des de l'equip de govern".

També reclama al fet que, prèvia consulta amb els càrrecs policials, agents i sindicats de policia, es duguen a terme els contactes necessaris amb la Generalitat per a traslladar un plantejament de millora sobre nous protocols a seguir quant al botelló. Al seu juí, la modificació sobre l'impacte de les sancions i el canvi d'horaris de vendes de begudes poden ser ferramentes que ajuden Cano a "fer el seu treball d'una vegada per sempre a València, sense excuses ni dilacions".