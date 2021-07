Cvirus.- La Comunitat Valenciana exigeix al Ministeri "fons específics" per la covid en el curs escolar 21-22

Així ho ha manifestat el conseller d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, que ha assistit a la Conferència Sectorial d'Educació, la primera que presideix la nova ministra d'Educació, Pilar Alegria.

Marzà ha comentat a Europa Press que, encara que no estava en l'ordre del dia, hi ha hagut oportunitat de posar en comú com estan preparant el pròxim curs les comunitats autònomes.

En aquest sentit, el representant valencià s'ha mostrat "molt satisfet d'haver fet el treball dins del termini i en la forma escaient". "Som dels pocs territoris que ja hem presentat el pla extraordinari d'inici de curs", que a la Comunitat Valenciana preveu una dotació extra de més de 5.000 docents perquè els centres educatius "seguisquen sent llocs segurs i de cohesió de la societat".

"Una aposta -ha continuat- que hem reivindicat davant el Ministeri exigint que hi haja fons específics per a aquesta lluita contra la covid per al curs 21-22".

"Encara que el Ministeri no ha posat els recursos necessaris", ha apuntat, la Generalitat ha buscat recursos perquè les aules valencianes tornen a ser "referència també aquest curs que iniciarem amb total seguretat i amb garanties sanitàries i de qualitat educativa".