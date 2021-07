Consell i Ajuntament de València recolzen la lluita dels activistes de drets humans per la vida i la llibertat

La vicepresidenta del Consell i titular d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, han presidit l'acte i han sigut els encarregats de mostrar eixe suport als cinc activistes internacionals -quatre colombians i un sahrauí- que la ciutat acull dins del programa.

La recepció s'ha oferit a Said Amidan, Thais Aloma Ruiz, Luis Díaz Caicedo, Laura Fonseca i Julián Gil Reyes. Oltra ha considerat "intolerable" que les persones "siguen perseguides" per demanar justícia i Ribó ha reclamat no persones valentes sinó "ciutadans crítics" en llibertat.

"De nou, Ajuntament i Generalitat ens unim en el Programa Valencià de Protecció Internacional i Acollida a Defensors i Defensores de Drets Humans amb la ferma voluntat d'expressar que la vida importa; que els drets humans, ací i en qualsevol lloc, es defenen; que ningú pot emmordassar a ningú i que la solidaritat internacionalista ens fa més fortes", ha exposat el primer edil.

Ribó ha assenyalat que "ingènuament pensem a vegades" que coneixem la situació de territoris com Colòmbia i el Sàhara però ha ressaltat que "no és així". Ha dit que a Colòmbia, "que suposem una democràcia avançada", es compten "per centenars els assassinats de líders socials" que en la seua "majoria queden en la impunitat", al mateix temps que ha subratllat "l'assetjament al que es troben sotmesos els activistes socials per part de l'Estat marroquí" al Sàhara.

"Mentre alguns pareixen preocupats per un parell de països en el món per pur càlcul polític partidista, a València diem clarament que, més enllà de fronteres i banderes, ens importen les persones", ha asseverat el responsable municipal, que ha considerat que no es pot "deixar en solitud els activistes pels drets humans" i ha censurat que se'ls vullga "aïllar, atemorir, amenaçar i, fins i tot, assassinar".

Ribó ha agraït l'activitat de les administracions i entitats que gestionen el dia a dia del programa i ha asseverat que València "ofereix un entorn segur, posa un gra d'arena en la defensa dels drets humans" i difon la tasca d'aquests activistes. "Els drets polítics, civils, econòmics, socials, culturals, laborals, ambientals, la defensa del territori i els drets sexuals i reproductius són drets humans", ha agregat.

L'alcalde ha comentat que "quan es vulneren els drets d'una persona o d'un col·lectiu, la humanitat en el seu conjunt es veu greument amenaçada, independentment del lloc on vivim".

La vicepresidenta del Consell ha manifestat que "ningú vol abandonar la seua llar si no està amenaçat" i ha exposat que els valencians pretenen que la seua terra siga lloc "d'acollida". "Volem ser part del món, d'eixa part que defèn els drets i les llibertats de totes les persones", ha insistit.

"PROTEGIR LA NOSTRA VIDA"

Julián Gil Reyes ha donat les gràcies a Generalitat i a Ajuntament i ha explicat la situació política que es viu a Colòmbia. "És molt important participar en aquest programa d'acollida a València perquè comporta protegir la nostra vida, cuidar la nostra existència durant un temps i visibilitzar el que passa a Colòmbia, que hui presenta una sistemàtica vulneració dels drets humans", ha asseverat. A més, ha detallat que "1.300 persones, líders socials, han sigut assassinades en aquest país des de l'acord de pau fins al moment".

Pel seu costat, Thais Aloma Ruiz ha assegurat que a Colòmbia "el patriarcat i el masclisme dificulten la vida de les dones" i ha defès que aquest col·lectiu puga "participar en la construcció del país". L'activista sahrauí Said Amidan ha parlat de la "dificultat d'exercir el periodisme al Sàhara, on el Marroc no permet l'entrada de la premsa lliure" i ha demanat la "descolonització del Sàhara Occidental", segons ha dit, "l'última colònia d'Àfrica".