Ciudadanos propone una batería de medidas para controlar el botellón

"Todas las medidas que estamos pidiendo son de competencia y capacidad municipal para poder llevarse a cabo. No nos valen las excusas del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano; no puede inhibirse continuamente con el botellón haya toque de queda o no", subraya el portavoz adjunto 'naranja', Narciso Estellés.

Ciudadanos critica así la "irresponsabilidad" del edil socialista en la actuación contra los botellones, al entender que sigue excusándose en que no puede hacer nada para evitarlo porque por encima hay una normativa autonómica.

Entre las propuestas, pide estrecha colaboración municipal con los otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esta materia, un dispositivo propio de Policial Local en los puntos que "el mismo consistorio reconoce por escrito que hay botellones" y un resarcimiento económico a los locales y vecinos que hayan sufrido vandalismo, como sucedió en los locales de la playa de la Malva-rosa.

Además, Cs exige la inmediata puesta en marcha de la ordenanza de civismo en el espacio público y la activación exprés de la llamada mesa de convivencia multisectorial que el concejal de Protección Ciudadana anunció hace días.

En definitiva, "que los eslóganes y anuncios sonda del gobierno municipal (Compromís-PSPV) sean una realidad y no mera palabrería. Los vecinos de Valencia están cansados de frases vacías, sin actuaciones detrás", denuncia Estellés, recordando que su grupo leva toda la legislatura pidiendo algo "tan fácil" como campañas informativas sobre los riesgos del botellón "y ni eso se ha hecho desde el equipo de gobierno".

También reclama a que, previa consulta con los cargos policiales, agentes y sindicatos de policía, se lleven a cabo los contactos necesarios con la Generalitat para trasladar un planteamiento de mejora sobre nuevos protocolos a seguir en cuanto al botellón. A su juicio, la modificación sobre el impacto de las sanciones y el cambio de horarios de ventas de bebidas puedan ser herramientas que ayuden a Cano a "hacer su trabajo de una vez por todas en Valencia, sin excusas ni dilaciones".