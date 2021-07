La Generalitat Valenciana creu que la Llei de la FP l'adaptarà al segle XXI i destaca el "camí marcat" per la Comunitat

Marzà ha fet aquestes consideracions després de participar en la Conferència Sectorial d'Educació que aquest dimecres ha tractat, entre altres assumptes, l'avantprojecte de Llei Orgànica d'Ordenació i Integració de la Formació Professional.

El representant de l'executiu valencià ha considerat que aquest avantprojecte vol "flexibilitzar els estudis, adaptar-los al segle XXI amb molta més capacitat de formació als centres de treball, de manera que la formació en empresa començarà abans i serà més flexible en poder fer-se en diferents etapes". A més, ha apuntat, "es modelitza d'acord a les necessitats de l'alumnat i acompanya a la formació contínua d'aquelles persones que estan buscant ocupació o millorar-la".

"Per tant -ha resumit- una llei que ajuda al fet que puguem avançar cap a una FP del segle XXI que siga capaç de donar resposta a les necessitats formatives del sistema productiu i ajude a trobar treballs de més qualitat".

Per a Marzà, la FP "necessita de l'aposta de les diferents administracions" i, en aquest sentit, ha subratllat la que s'està fent per part de la Generalitat. "Estem marcant el camí per a eixa renovació de la Formació Professional amb una aposta clarísisma que implica un augment de fons, formació i matrícules".

FONS DE COOPERACIÓ TERRITORIAL

Aquesta tasca, ha postil·lat, està sent reconegut pel Ministeri, ja que "som el territori que més accés té els fons de cooperació territorial per a la FP en relació al seu pes poblacional".

"Per primera vegada des de fa molt temps, en un àmbit de finançament estatal, tenim més finançament que població impliquem al conjunt de l'Estat, la qual cosa és una mostra de l'aposta per la FP valenciana com a punta de llança de la transformació del model productiu per a seguir avançant com a societat", ha conclòs.