El pasado 1 de julio, Julen e Inma volvieron a verse las caras en Solos tras ser tronista y pretendienta, respectivamente, en Mujeres y hombres y viceversa. Ambos han estado compartiendo piso durante tres semanas en el reality en exclusiva de Mitele Plus, pero este martes tuvieron que abandonar el programa por fuerza mayor por culpa de la Covid.

Así lo ha confirmado el propio Julen a través de sus stories de Instagram, donde explicó que, aunque dio negativo en un test de antígenos reciente, luego empezó a sentirse mal. "Por la noche me empecé a encontrar supermal, tenía un poco de fiebre", ha contado. "Hoy me han hecho [otro test de antígenos] y he dado positivo".

"Estoy superbien, estoy genial. Tengo un poquillo de fiebre pero fenomenal", ha tranquilizado a sus seguidores. "No pasa nada, chavales, espero que os haya gustado mucho nuestro paso por el pisito".

Por su parte, a Inma, exparticipante de La isla de las tentaciones 2, le sucedió algo parecido, pero en su caso tuvo que abandonar el reality por el positivo de Julen. "Estoy volviendo a Sevilla, voy en ambulancia no porque me pase nada, sino por el protocolo. Soy negativa en Covid, así que no hay problema", confesó en stories. Sin embargo, al día siguiente se confirmó también que se había contagiado.

"Acabo de dar positivo. Era obvio, he estado en contacto directo con Julen, durmiendo, cocinando. Era lógico. Encima estuve con antibióticos por el dolor de muelas, y eso te baja mucho las defensas", reveló en su Instagram. "Estaba débil, era obvio que lo iba a coger. Es algo normal hoy en día. Hasta en el sitio donde menos puedes cogerlo, en el pisito, donde más aislada puedes estar, ahí también llega la Covid".

Lo cierto es que Inma ya cogió el virus a finales de junio de 2020, poco después de abandonar La isla de las tentaciones con Ángel, quien por aquel entonces era su pareja.

Aunque la pareja ha estado aislada en el pisito de Solos, situado en las instalaciones de Mediaset, los concursantes han estado recibiendo visitas puntuales, por lo que podrían haberse contagiado de Covid a través de uno de estos invitados. Aun así, la cadena no se ha pronunciado al respecto todavía.