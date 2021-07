Transició Ecològica anuncia la creació d'un servici de vigilància de la posidònia des del pròxim estiu

La consellera al costat del seu homòleg en el Govern balear, Miquel Mir, han visitat el Servici de Vigilància de les Praderies de Posidònia de les Illes Balears, que enguany compleix cinc anys de funcionament, i l'exemple del qual servirà de model per a la Comunitat Valenciana, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

"Els boscos de posidònia són 20 vegades més eficaços que els boscos terrestres en la captació de Co2 i són un hàbitat estructural que s'ha de protegir". "El primer Servici de Vigilància Marina de la Comunitat Valenciana s'engegarà en 2022 després de comprovar els bons resultats que ha donat a les Illes Balears", ha explicat Mollà.

La necessitat d'una política comuna per a protegir els ecosistemes marins ha marcat el posicionament de la Cimera Ecomediterránea que celebren els governs valencià i balear a Palma de Mallorca.

Mollà i Mir han coincidit en la conservació de la posidònia des d'una perspectiva transversal i conjunta. "Tots i totes hem d'implicar-nos en la protecció d'aquests boscos marins i sumar-nos a una xarxa que va més enllà de l'àmbit institucional", ha subratllat Mireia Mollà.

La Conselleria de Transició Ecològica de la Generalitat ha impulsat una política integral de preservació de la posidònia que compta amb un decret, actualment en exposició pública, que es veurà reforçat per una cartografia actualitzada i accessible des d'una aplicació mòbil, així com pel nou Servici de Vigilància.

Sobre aquest tema, Mir ha indicat: "Som les dos úniques comunitats que hem engegat una normativa específica per a protegir la fanerògama marina i ara és el moment que l'Estat faça un pas més i demostre el seu compromís amb la biodiversitat marina destinant fons a la protecció de la posidònia".

En aquest sentit, tant Mireia Mollà com Miquel Mir han posat l'accent no només en la conservació de les praderies de vegetació marina com a pulmó del Mediterrani sinó en l'impuls a la investigació per a recuperar aquelles zones degradades.

SINGULARITZAR EL BOSC MEDITERRANI

La Cimera Ecomediterrània també ha servit per a compartir la necessitat de reivindicar la singularitat del bosc mediterrani i la seua biodiversitat que comprèn tant el terreny forestal d'interior com els aiguamolls.

Després de visitar el paratge de S'Albufera de Mallorca, la secretària autonòmica de Transició Ecològica de la Generalitat, Paula Tuzón, ha apuntat les similituds amb l'Albufera de València i ha valorat "compartir el 'know how' de cada administració des del seu àmbit per a tindre ecosistemes més forts" i engegar una gestió de la biodiversitat que incloga el control dels abocaments, la reintroducció d'espècies autòctones, la lluita contra les invasores i la millora de la qualitat de l'aigua.