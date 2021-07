Fabiola Martínez cuenta nuevos detalles sobre su "agotadora" mudanza a su casa del centro de Madrid

Fabiola Martínez se prepara para iniciar una nueva etapa tras separarse de Bertín Osborne. ESo sí, el inicio del camino está siendo complicado, pues parece que la mudanza a su nueva casa en el centro de Madrid está siendo "agotadora".

Así lo contó la modelo este martes en un encuentro con la prensa, que le preguntó sobre su traslado a la capital, algo de lo que ya habló en su última entrevista con la revista ¡Hola!: "Estoy muy cansada. Es un piso diáfano, todo muy abierto, los baños están adaptados. De esta forma, la silla puede entrar. Bertín participó en la elección del piso, porque al fin y al cabo es la casa donde van a vivir sus hijos".

La venezolana contó que su nuevo hogar es "mucho más pequeño que la otra casa", aunque se siente muy feliz por este cambio: "Mis hijos están en Sevilla con su padre, disfrutando del campo. Kike ha empezado ahora la terapia con caballos, quería más cuando acabó la hora. De momento, no me da tiempo de nada, porque estoy centrada en la mudanza, también estoy con el trabajo. No me da tiempo de pensar en nada más. Me vendré a vivir a lo largo de este mes".

Fabiola Martínez enseña los avances de su mudanza al centro de Madrid. INSTAGRAM / FABIOLA MARTÍNEZ

Estas palabras coinciden con las últimas que ofreció a los reporteros, a los que les informó, además, de que pretende establecer su vida en el piso a lo largo de este mes. "En agosto espero tener unos días de descanso. No tengo pensado nada, no me ha dado tiempo a planificar nada. Si tengo dos o tres días, me moveré a ver a mis amigas", dijo. Además, ese mismo día publicó unas stories en su perfil de Instagram para mostrar los avances de la instalación.

Sobre su vida sentimental, Martínez explicó a los reporteros que no estaba intereada en enamorarse, pues estaba centrada en sus proyectos: "Te separas y parece que enseguida tienes que buscar pareja, entiendo que lo necesite así, yo no. Yo si tengo pareja es porque me he enamorado, me ha llegado de alguna manera y me engancha, no tengo necesidad de buscar una pareja".

Fabiola Martínez enseña los avances de su mudanza. INSTAGRAM / FABIOLA MARTÍNEZ

En cuanto a la posibilidad de que apareciera una persona nueva en la vida de Bertín, comentó: "Si aparece una persona, estupendo, mejor para él porque estará bien, solo espero que sea bueno también para mis hijos, nada más. Eso es lo único que tendría en cuenta. Si esa persona le da lo que necesita y él está feliz, chapó, mejor".