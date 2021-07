Més de 90 oficines turístiques de la Comunitat actuen com a punts violetes contra la violència masclista

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha presentat en Cullera els Punts Violeta Turístics de la Comunitat Valenciana, acompanyat per la directora general de l'Institut Valencià de les Dones, María Such, el Director General de Turisme, Herick Campos i l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

En total, són 92 oficines d'informació turística de la Xarxa Tourist Info, que pertanyen a 74 municipis o mancomunitats, les que s'han adherit a aquest programa. Per províncies, s'han habilitat 37 oficines a la província de Castelló, 29 a la d'Alacant i 26 a la província de València, segons ha detallat la Generalitat en un comunicat.

Es tracta d'un projecte impulsat des de Turisme, a través de la Xarxa Tourist Info, amb l'Institut Valencià de les Dones, creat per a atendre, informar i ajudar a víctimes de qualsevol tipus d'agressió sexista de manera immediata.

El seu propòsit és conscienciar, previndre i identificar situacions de violència de gènere, facilitant el gaudi del període vacacional, sota el respecte cap a les dones, lliures d'assetjament i humiliació masclista.

"PRIMERA LÍNIA DE DEFENSA"

El responsable de Turisme ha defès que "una oficina Tourist Info és una referència d'atenció al visitant", per açò reconeix que "és un espai idoni de primera línia de defensa davant una agressió, per a derivar a les víctimes al lloc que corresponga".

En eixe sentit, el Punt Violeta Turístic sensibilitza al visitant, turista i resident, i atén, informa i ajuda a persones visitants i turistes víctimes de qualsevol tipus d'agressió sexista. La seua finalitat, per tant, és la de conscienciar, previndre i gaudir les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana sota el respecte cap a les dones.

Els municipis i mancomunitats adherides a aquest programa es comprometen, d'una banda, a atendre i informar en les seues oficines Tourist Info a les víctimes de violència masclista, facilitant els contactes telefònics i d'ubicació de servicis especialitzats, així com incorporar al seu protocol municipal davant agressions sexistes el procediment a seguir pel personal de les oficines Tourist Info i comunicar eixa circumstància al departament municipal competent en la matèria.

A més, hauran de fer visible el distintiu Punt Violeta Turístic, que consisteix en placa i vinil corporatius de la Xarxa Tourist Info CV. Així mateix, aquestes 92 oficines participaran en les accions formatives i informatives d'aquesta índole promogudes per Turisme Comunitat Valenciana i l'Institut Valencià de les Dones.

El programa està obert a noves incorporacions de municipis i/o oficines adherits a la Xarxa Tourist info i està previst que s'amplie pròximament la seua implantació territorial.

Per la seua banda, la directora general de l'Institut Valencià de les Dones, María Such, ha destacat que la iniciativa "és mostra d'un acord comú" i que tots dos departaments porten dos anys treballant junts "per a generar espais lliures de violència masclista, com els festivals, i ara les oficines d'informació turística".

En aquest sentit, ha assenyalat que "aquest protocol suposa crear espais segurs a les Tourist Info després d'haver realitzat ja una formació entre el personal" i que "Cullera treballa pels seus ciutadans i aposta per un turisme hospitalari i segur".

A l'acte també ha participat l'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que ha defès la destinació com "un espai lliure de masclisme" i ha destacat que "aquest acord suposa crear un punt segur i un referent, un motiu més perquè els turistes ens trien".