Ocho de los 21 ingresados en UCI en Galicia son menores de 40 y un 80% de contagiados tiene menos de esos años

Así lo ha destacado este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la rueda de prensa para informar de las medidas adoptadas por el comité clínico tras la reunión de este martes, en la que ha incidido en que "también las personas jóvenes sufren consecuencias dramáticas" por este virus.

El mandatario autonómico, tras recordar que Galicia "sorteó la cuarta ola" de la Covid-19, ha explicado que la quinta está "centrada en menores de 40 años" y "con más intensidad" en jóvenes de menos de 30, que están "sin vacunar" hasta la fecha.

No obstante, ha puntualizado que los datos epidemiológicos de Galicia, con casi 13.000 casos activos y 178 hospitalizados, se encuentran "lejos de los niveles de enero", con una tasa de mortalidad "menor" que los meses anteriores.

Feijóo ha admitido que se trata de datos "realmente preocupantes", pero ha concretado que los 21 ingresados en UCI en Galicia constituyen "un 91% menos del pico máximo" alcanzado en la Comunidad gallega.

Sobre la tasa de incidencia a siete días en Galicia, el presidente autonómico ha resaltado que se sitúa en 300 casos por 100.000 habitantes, frente a la media estatal de 327; mientras que a 14 días está en 466 y la media de España asciende a 622.

En cuanto a los hospitalizados, Feijóo ha asegurado que Galicia está "claramente mejor", con un 2,8% de ocupación de camas UCI, "cinco veces menos" que la media de España (12%); y en cuanto a los hospitalizados en unidades convencionales la Comunidad gallega se sitúa en un 2% frente al 5,73% de la ratio estatal.

INTERACCIÓN SOCIAL

El titular de la Xunta ha afirmado que la situación "ha empeorado" en Galicia "de forma notable e intensa", con más de mil contagios en 24 horas en varias jornadas seguidas, a causa, ha sostenido, de la "profunda interacción social", en especial entre personas de grupos "no vacunados".

En concreto, ha apuntado que los mayores de 80 años presentan una tasa de 36 casos por 100.000 habitantes, mientras que el grupo de 12 a 30 años "supera los mil". Así, ha incidido en que en los últimos siete días el 80 por ciento de los contagios corresponden a menores de 40 años, lo que refleja una situación diferente a la de olas anteriores con un "incremento exponencial" en el número de infecciones.

PREVISIONES

Por ello, el presidente de la Xunta ha apelado a "no bajar la guardia" y ha advertido de que la gente joven "puede extender los contagios a las personas vacunadas". "Hay nietos que contagian a padres y abuelos", ha afirmado.

Al respecto, Feijóo ha comentado que "se triplicó" el número de contagiados de personas vacunadas y ha apuntado un incremento también de hospitalizados ya inmunizados. Por todo, ello ha trasladado la "preocupación", ya que del 11 al 17 de julio "se duplicó" la cifra de ingresados en UCI a 21; y se triplicó la de hospitalizados en otras unidades "de 52 a 153", ha abundado.

En esta línea, el mandatario autonómico ha señalado que las previsiones del comité clínico para los próximos 15 días, de mantenerse la tendencia actual, avisan de que se pueden superar los 400 hospitalizados y cien pacientes en UCI por este coronavirus.

A ello añade que en la segunda semana de agosto se pueda alcanzar un pico de mil personas hospitalizadas en planta por la Covid y 200 en UCI de mantenerse la tendencia actual, lo que implica "un pico inferior a la ola más expansiva", aunque ha matizado que "no es menor esta previsión del comité clínico".

CRIBADOS

Por todo ello, Feijóo ha apelado a los ciudadanos gallegos a participar en los cribados para detectar casos entre asintomáticos y ha lamentado que "sólo acuda un 40 por ciento" de la población menor de 40 años llamada a someterse a las pruebas.

El mandatario gallego ha indicado que si bien ha aumentado la tasa de positividad a un 10% en los últimos días, mientras que se ha mantenido en los meses pasados por debajo del 5% que apunta la OMS para dar por controlada la pandemia, ha subrayado que la media estatal asciende a un 15%.

Con todo, ha insistido en que se acuda a los cribados, en especial la población joven no vacunada, porque puede haber "casos no detectados" de personas que "estén contagiando". Por ello, ha advertido de un "riesgo cierto" de incremento de contagios entre ese 60% que no acude a las pruebas.