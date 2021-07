Compromís i Més País baixen quatre dècimes en estimació de vot en un mes, segons el CIS

En concret, les dos formacions se situen en el 3,7% d'estimació de vot i en el 2,5% d'intenció de vot directa, la qual cosa suposa un descens de quatre dècimes respecte al baròmetre de juny (4,1% i 2,9%).

La coalició valenciana i la seua aliança electoral es posicionen com la sisena opció en estimació de vot a Espanya, per darrere del PSOE (28,6%), PP (23,4%), Vox (13,6%), Unides Podem (10,6%) i Ciutadans (5,5%), i per davant d'Esquerra Republicana (3,3%).

El baròmetre corresponent al mes de juliol, torna a situar el PSOE al capdavant, i fins i tot augmentant el seu avantatge sobre el PP en 5,2 punts, després de la remodelació del Govern duta a terme per Pedro Sánchez.

En concret, calcula per als socialistes un suport del 28,6%, 1,2 punts més que el mes anterior, mentre que el PP cauria mig punt, del 23,9%, al 23,4%. La distància entre tots dos creix, per tant 5,2 punts, enfront de la de 3,5 punts de juny.