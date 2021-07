Ribó veu "bona idea" que València aculla la seu de Ports de l'Estat ja que hi ha una "excessiva concentració" a Madrid

Així s'ha pronunciat el primer edil en declaracions als mitjans respecte a la proposta que va fer per carta el president de la Generalitat, Ximo Puig, al Govern. Ribó ha recordat que el de València és el primer port de l'estat.

"Que jo sàpia, a Madrid no hi ha ni port ni platja, així que no és massa raonable que hi haja una institució de ports en un lloc on no n'hi ha", ha remarcat, per la qual cosa el trasllat a València li pareix una "idea estupenda".

En aquest sentit, ha expressat que li agradaria que Espanya "es pareguera més a Alemanya en el model d'estat federal que distribueix les seues diferents entitats entre els estats i ciutats".