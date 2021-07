El 13,3% de los nuevos hospitalizados por Covid en Cataluña ya habían recibido las dos dosis de la vacuna

De los más de 3 millones de vacunados en Cataluña con la pauta completa contra la Covid en las últimas semanas (de una población total de 7,5 millones), únicamente se han dado 17.000 casos de infección por el virus, lo que representa una tasa de tan solo el 0,05% del total de contagios (549 personas de cada 100.000). Un 10% de los contagios se dan después de haberse vacunado.

Un total de 878 ciudadanos con las dos dosis de inmunización han requerido ser hospitalizados desde que se inició la campaña de vacunación de la población en la comunidad el pasado 27 de diciembre de 2020 (28 de cada 100.000 personas).

Han tenido que entrar en las UCI 78 personas totalmente inmunizadas, el 2,5%. "Los niveles son muy bajos y con mejores resultados que en los ensayos clínicos", ha asegurado la secretaria de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas.

Con una dosis de la vacuna, solo 26 de cada 100.000 personas se infectan, un porcentaje del 0,02%, y sin ninguna hospitalización ni en planta ni en críticos, ha remarcado este miércoles Cabezas, que ha reafirmado que, con estos datos en la mano, "se reafirma que contar con una única dosis tras haber pasado la enfermedad ya es una protección muy buena" contra el virus.

"El 88% de los casos declarados en Barcelona ciudad son de la variante delta"

En datos de las últimas semanas, de los 487 nuevos ingresos hospitalarios por Covid, un 12,9% están parcialmente vacunados y un 13,3% totalmente, ha explicado la secretaria. Un 73,5% no se han vacunado. Y de las 75 defunciones de estos últimos días, un 30,7% no estaban vacunados, un 17% tenían una única dosis y el 53% la pauta completa. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la mortalidad de la pandemia ha bajado significativamente en esta quinta ola, y que los 75 fallecidos reportados es la cifra más baja de las cinco olas.

El porcentaje de población catalana vacunada o que haya pasado la enfermedad para conseguir la inmunidad de grupo subirá del 70% al 85% o 90%, ha asegurado Cabezas, debido a la mayor capacidad de contagio de la variante delta del virus, que ya supone el 88% de los casos declarados en Barcelona capital. "El hecho de que sea más contagiosa hace que el 70% sea insuficiente y necesitemos una protección mayor. Aún no se sabe, pero podría estar alrededor del 90%" de vacunados, ha indicado.