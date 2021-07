Ribó ve "buena idea" que València acoja Puertos del Estado ya que hay una "excesiva concentración" en Madrid

Así se ha pronunciado el primer edil en declaraciones a los medios respecto a la propuesta que hizo por carta el president de la Generalitat, Ximo Puig, al Gobierno. Ribó ha recordado que el de València es el primer puerto del estado.

"Que yo sepa, en Madrid no hay ni puerto ni playa, así que no es demasiado razonable que haya una institución de puertos en un lugar donde no los hay", ha remarcado, por lo que el traslado a València le parece una "idea estupenda".

En este sentido, ha expresado que le gustaría que España "se pareciera más a Alemania en el modelo de estado federal que distribuye sus diferentes entidades entre los estados y ciudades".