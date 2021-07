Telecinco cambia 'Love is in the air' por 'Titanic' y los fans de la serie piden un boicot en redes sociales

Los fans de Love is in the air han incendiado la noche de este pasado martes las redes sociales hasta tal punto de querer hacer un boicot a Telecinco por sustituir la telenovela turca por Titanic a poco capítulos del final.

La etiqueta #HoyTelecincoApagado ha conseguido colarse en el Trending Topic España en Twitter, y es que los espectadores de la serie han dejado claro que no están de acuerdo con el cambio de parrilla.

A pesar de que la cadena llevaba avisando varios días sobre ello, a los usuarios no les ha parecido bien la sustitución por Titanic en prime time. El canal de Mediaset decidió el cambio para hacer frente a desenlace de Mujer en Antena 3.

Hablando seriamente, me gustaría preguntar @mediasetcom @telecincoes el motivo por el que se ha decidido emitir una película de tres horas y cuarenta y cinco minutos en lugar de Love is in the air cuando el martes siempre ha sido día fijo #respetolovesintheair — 🍒Viir🍒 ~Ángeles de Kerem~💫💫 (@SCK_Spain_Fan) July 19, 2021

Muchos usuarios han decidido tomarse la situación con humor, generando memes y bromas, mientras que otros perfiles no han tolerado haberse quedado sin su dosis semanal de Hande Erçel y Kerem Bürsin.

Con mi serie Love is in the air no se juega #HoyTelecincoApagado — montse 🇪🇸🤘🦋 (@montsegargallog) July 20, 2021

Para los entrometidos

La peli es una pasada

Pero nos quejamos porque la emiten a la hora de #LoveIsInTheAir y nos ponen la nuestra casi a las dos de la madrugada.

Tenemos derecho a enfadarnos#SÇKhundealBarco#HoyTelecincoApagado pic.twitter.com/bZoQ9ehoUl — Sandra🇪🇦💖🦄 (@Sandrapb79) July 20, 2021

Un enfado que se une a la reciente indignación de los fans de la serie turca con Mediaset, que hace unas semanas, redujo la subida de nuevos capítulos de Love is in the air en la plataforma Mitele Plus.