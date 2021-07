Ribó seguirá defendiendo la DIA de la ampliación norte y pide estudiar el proyecto de la terminal

Así lo ha indicado el primer edil en declaraciones a los medios, donde ha respondido al director general de MSC, Francisco Lorente, que ha expresado su deseo de que esta ampliación se apruebe en octubre. "Eso ya lo veremos", ha manifestado, y ha pedido ver "en qué condiciones" se llevará a cabo este proyecto.

Según Ribó, no se ha presentado todavía la propuesta definitiva y habrá que "estudiarla" ya que ha habido "muchas modificaiones a lo largo del proceso". "Como no tengo el documento final, no puedo pronunciarme", ha señalado.

No obstante, ha recordado que en su día defendió en el Consejo una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y votó en contra de la aceptación de la oferta de MSC. En este sentido, continuará "defendiéndola".