PP exige a Page que "pase de las palabras a los hechos" y este jueves repruebe al ministro Garzón en las Cortes de C-LM

Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Parlamento autonómico, donde ha recordado que este jueves, a iniciativa del Partido Popular, se debatirá sobre esta cuestión, por lo que ha instado a Page a que "abandone el cinismo y la hipocresía" y se posicione de forma clara al lado de los ganaderos castellanomanchegos, según ha informado el PP en nota de prensa.

Guarinos ha incidido en que Garzón "continúa diciendo que el consumo de carne no es responsable", algo que "no solo dice el ministro comunista de Sánchez", sino que también "es algo que aparece en la Guía de Consumo Responsable del Gobierno de Page", por lo que el jefe del Ejecutivo regional "está en la misma opinión".

La parlamentaria 'popular' ha asegurado que Garzón es una persona que "ha criminalizado a los ganaderos de Castilla-La Mancha y de España", ya que "quiere acabar con el subsidio y el pan de muchas familias y empresas que dependen de la ganadería regional". "Los ganaderos necesitan que se ponga freno a tanto despropósito", ha destacado.

Por ello, ha exigido a Page que se posicione de forma clara y con su voto en contra de las palabras del ministro Garzón, ya que "no puede ser el hipócrita que dice una cosa y hace la contraria" por lo que "no van palabras, sino que necesitamos hechos". "Los ganaderos no necesitan levantarse cada día con una tontería mayor", ha aseverado.

Page, a juicio de Guarinos, debe decidir si está al lado de Sánchez y de Garzón o está al lado de los ganaderos, de las empresas y de las familias que viven del mundo rural, que son las que fijan población en los pueblos de Castilla-La Mancha.

"Ya está bien, estamos ante cuestiones que nos afectan a todos y el Gobierno regional no puede guardar silencio y estar mudo como hasta ahora", ha afirmado, al tiempo que ha concluido pidiendo, una vez más, a Page que este jueves repruebe las palabras de Garzón.