Gaspar (Cs) pide más medidas preventivas y menos restricciones para afrontar la sexta ola

"Tras año y medio de pandemia, da la sensación de que no hayamos aprendido nada, corremos detrás del virus, ya que no existen medidas anticipadas para reducir las consecuencias de esta sexta ola", ha sostenido al tiempo que ha recordado como la formación liberal ya propuso al Gobierno de Aragón hace diez días, invertir esfuerzos en prevención, vacunación, rastreo y tests".

En esta misma línea, Gaspar se ha mostrado sorprendida porque el Ejecutivo aragonés afirme que "esta nueva ola no era previsible". Por ello, la parlamentaria ha insistido en añadir datos subjetivos a los análisis realizados, ya que no se supo prever que abríamos la mano a las restricciones cuando llegaba el fin del curso escolar, con el correspondiente incremento de viajes y de socializaciones. "Si no supimos prever esto algo está fallando. No se optó por vacunar a jóvenes antes, lo que hubiera evitado el crecimiento de casos", ha recalcado.

Además, a esta situación hay que sumarle los recortes en la atención primaria, "que afecta directamente a la evolución de esta sexta ola, con falta de profesionales sumado a sus merecidas vacaciones, sobrecarga de atención primaria y el cierre de urgencias por las tardes, hacen que encontremos centros colapsados y urgencias de hospitales saturadas", ha indicado, y ha puesto de ejemplo como este pasado lunes, el Hospital Royo Villanova registraba más de 190 atenciones en urgencias.

"Mientras sigamos restringiendo y limitando, y no ampliemos la atención sanitaria seguiremos arruinando por el camino a miles de negocios", ha considerado.

Asimismo, Gaspar ha recordado que desde Ciudadanos ya se propuso contar con el ejército de nuevo para incrementar los rastreos, y "parece que esa medida se va a aplicar, pero llega tarde, cuando ya no tenemos más remedio. Llegamos tarde y nos encontramos ante una nefasta gestión".

Por otra parte, y en cuanto al papel del Gobierno central en esta pandemia, la parlamentaria ha insistido en la necesidad de que exista verdadera coordinación por parte del Ejecutivo central, ya que "parecemos el ejército de Pancho Villa, cada comunidad hace lo que puede para frenar el virus".

Según la formación, "Darias y Sánchez se han lavado las manos, mientras una comunidades autónomas piden toques de queda y en otras no, unos limitan horarios y otros no, o la inexistencia de criterio común a la hora de solicitar certificados de vacunación, o uso obligatorio de mascarillas. "Ya vale de ir cada uno a su bola, el Gobierno central tiene que asumir su papel de liderazgo frente al virus", ha finalizado diciendo.