Puig exigeix al Govern que potencie el desenvolupament regional "amb la mateixa audàcia que el desafiament català"

Puig ha llançat aquestes reivindicacions en els Desdejunis Informatius d'Europa Press, que han comptat amb la presència de quatre ministres: els nous de Ciència i Innovació, Diana Morant, i Cultura i Esport, Miquel Iceta, al costat dels d'Agricultura, Luis Planas, i Seguretat Social, José Luis Escrivá.

En la seua intervenció, el també líder del PSPV ha emplaçat a augmentar els recursos per a finançar l'Estat del Benestar i redistribuir-los equitativament per a combatre les asimetries entre comunitats autònomes.

Amb tot, ha destacat que veu "major sensibilitat" del govern de Pedro Sánchez perquè els últims Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) freguen el 10% d'inversió que correspon al pes poblacional de la Comunitat i perquè els fons contra la pandèmia han seguit "criteris equitatius".

"Són grans avanços, però insuficients", ha remarcat advertint que el canvi de paradigma a Espanya és "inajornable, imprescindible i irrenunciable" i urgint de nou al fet que el Govern impulse la reforma del finançament autonòmic per a substituir el model actual caducat des de 2014.

La convergència territorial, al seu juí, ha de ser una prioritat per al Govern en qüestions de "solidaritat bàsica" com l'aigua i l'"irrenunciable" transvasament Tajo-Segura per als agricultors valencians. I fer-ho, ha defès, "sense barrejar l'aigua amb la terra de manera irresponsable perquè això només crea fang".

Després de preguntar-se "com és possible" que el Corredor Mediterrani no siga una realitat, ha fet una crida per a teixir una Espanya vertebrada també en infraestructures. "Cal eixir del quilòmetre zero", ha urgit.

En general, Puig ha oferit "la via valenciana de serenitat, diàleg i acord" per als desafiaments pendents d'Espanya, entre els quals ha situat la convivència com el principal al costat d'uns altres com el terrorisme masclista, les oportunitats per als joves o una aposta decidida per la ciència com a cinqué pilar de l'Estat del Benestar. L'enteniment, ha augurat, serà l'única eixida a aquesta cruïlla territorial perquè "l'homogeneïtzació no és la solució i tampoc l'identitarisme".

REUNIÓ AL SETEMBRE AMB ARAGONÈS

Sobre la relació amb altres presidents autonòmics, Puig ha avançat que al setembre preveu reunir-se amb el català Pere Aragonès i amb l'andalús Juanma Moreno, del que ha destacat la seua coincidència en la necessitat del canvi de finançament. També ha subratllat la recent cimera valenciana-balear i la reunió d'aquesta setmana amb el cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa.

Preguntat per les seues crítiques a Madrid, ha assegurat que la seua intenció no és enfrontar-se a ningú: "Açò no va d'unes comunitats contra unes altres. Tenim una relació molt important amb Madrid i la volem enfortir".

Un altre dels seus objectius és combatre l'Espanya despoblada, recordant que ell és de Morella (Castelló) i sap el que significa, per al que ha demanat un "canvi cultural" sobre l'espai rural amb l'impuls dels fons europeus per a digitalització i transició energètica. Ha recordat que açò "implica a tots els governs" i ha apuntat a Escòcia com a exemple a seguir perquè va aconseguir "donar la volta a 'l'hivern demogràfic'.

Durant el seu discurs ha recordat que aquest mes de juliol es compleixen 40 anys dels pactes autonòmics que van desplegar la descentralització i ha reivindicat la "Espanya d'Espanyes" en matèria de llengua, identitat i cultura, un procés en el qual ha enaltit com a artífex al valencià Manuel Broseta, aleshores secretari d'Estat que va ser "cruelment" assassinat per ETA.