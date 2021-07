Berklee destina 80.000 euros en beques a estudiants del seu campus a València

En concret, els alumnes becats han sigut admesos en els programes de Composició de bandes sonores per a pel·lícules, televisió i videojocs; Producció musical, tecnologia i innovació i Interpretació de músiques actuals i producció musical.

Berklee va llançar aquest programa de beques com a part de l'acord firmat en 2020 amb la Ciutat de les Arts i les Ciències, que ratifica que la prestigiosa universitat nord-americana continue amb la seua activitat acadèmica a la ciutat de València durant almenys els pròxims vint anys.

L'acord confirma el compromís de Berklee per potenciar el talent valencià així com contribuir a la dinamització cultural i musical de la Ciutat de les Arts i les Ciències i l'engegada de projectes socials amb vinculació local, recorda la institució formativa en un comunicat.

"Amb aquest programa de beques Berklee constata la seua ferma aposta pel talent artístic i musical present a la Comunitat Valenciana alhora que suposa també una forma de reconéixer l'excel·lent acolliment que, des de fa quasi una dècada, els valencians han mostrat a la nostra institució", assenyala la directora executiva de Berklee València, María M. Iturriaga.

"COMUNIÓ AMB LA CIUTAT"

"La comunió amb la ciutat, amb les seues institucions i amb les diferents entitats culturals és absoluta i aspirem al fet que continue així per molts més anys", assevera.

Per la seua banda, el director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Enrique Vidal, va destacar que "és un honor que València seguisca acollint l'única seu de Berklee a Europa, una institució d'altíssim nivell, amb l'objectiu de donar-li consistència i que reflectisca i recale en la societat valenciana, al mateix temps que ajude l'accés a tan important centre als estudiants valencians".

El programa de beques compta amb una comissió de seguiment en la qual, a més de Berklee, formen part de la mateixa representants de la Ciutat de les Arts i les Ciències i de la Fundació Palau de les Arts. L'assignació dels fons té en compte tant els mèrits artístics, acadèmics i professionals com els recursos econòmics dels candidats.

El campus de Berklee a València ha sigut el primer campus fora dels Estats Units de Berklee College of Music i l'únic a Europa. En l'actualitat Berklee desenvolupa activitats de caràcter cultural, acadèmic i d'interés públic. Cada any passen per les seues aules al voltant de 350 estudiants de més de 40 nacionalitats que es desplacen a viure a la ciutat de València per a completar la seua formació. En total són 40 els estudiants valencians que han passat pel campus de Berklee a València.