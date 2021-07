Condemnen a una dona a un any i mig de presó per apunyalar la seua filla després de tindre sexe amb la seua parella

Així es desprèn de la sentència, consultada per Europa Press, en la qual el tribunal condemna a la dona per un delicte de lesions amb ús d'arma i li aplica la circumstància de parentiu com a agreujant i les d'atenuants d'arravatament o obcecació, confessió i reparació parcial del dany. Fiscalia li demanava 13 anys de presó per un delicte d'assassinat en temptativa.

La dona, representada per Javier Ruiz Blay, es va personar el 5 de juny de 2018 en dependències policials per a comunicar que sospitava que la seua filla, de 16 anys, des de feia temps mantenia relacions amb la seua pròpia parella.

Seguidament es va explorar a la menor i aquesta va relatar que amb 15 anys, des de setembre de 2017, havia mantingut relacions amb la parella de la mare i va dir que estava residint en una vivenda de Xirivella amb el lloguer pagat per ell.

Per aquests fets es va instruir un atestat que es va traslladar al jutjat i la mare va manifestar que fins que se solucionaren les coses, la seua filla acudiria a residir temporalment amb una tia materna a Benetússer.

El dia 25 de juny de 2018, la mare, després de dinar, va arreplegar a la seua filla i les dos van tornar al domicili familiar, a Aldaia, on van mantindre una discussió. La dona, entre crits, li deia a la seua filla "puta, no havia d'haver-te embolicat amb ell" i la seua filla li contestava que ella no valia com a dona, que era vella, amb 35 anys, i que ella era jove i podia satisfer a l'home.

En el transcurs de la baralla, la dona va colpejar a la filla i, amb la intenció d'acabar amb la seua vida, va agafar un ganivet de 13 centímetres de puny i 20 de fulla i li va clavar l'arma al coll i a l'esquena.

En escoltar els colps i crits, la filla menuda de la dona i la seua parella, de 12 anys, que estava en la seua habitació, va acudir a la cuina i va veure a la seua germana sagnant al terra. Va agafar el ganivet i el va amagar en un llibrell amb roba.

La mare va cridar aleshores el servei d'emergències 112 i va informar que accidentalment havia clavat un ganivet a l'esquena de la seua filla menor de 16 anys.

En la vivenda es van personar agents de Policia, que van trobar a la menor tombada al terra, sobre un gran toll de sang, semiinconscient, i li van tapar la ferida. Van sol·licitar un metge i van tractar la jove fins que va ser intervinguda quirúrgicament.

SEMPRE HA RECONEGUT

La vida de la víctima es va posar en perill degut a l'arma empelada per la processada, les ferides múltiples causades per arma blanca, les zones del cos a les quals es va dirigir l'agressió, el nombre d'agressions, i les circumstàncies en la qual es va produir l'atac a la menor. La mare sempre ha reconegut haver clavat a la seua filla el ganivet causant-li les lesions.

El tribunal condemna a la mare en afirmar que va actuar amb ànim de matar, "no podent negar que va actuar amb consciència del risc que creava per a la vida de la víctima i, malgrat açò, va executar la seua acció, per la qual cosa la conclusió correcta i única raonable és que estem davant un delicte d'homicidi", exposa.

No obstant açò, aprecia el desistiment de l'acció homicida en constatar-se que va deixar d'agredir la seua filla després clavar-li el ganivet tres vegades, que no li van causar la mort immediata per mer atzar, i va avisar immediatament els servicis d'emergències perquè assistiren urgentment a la seua filla.