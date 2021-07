Cvirus.- La Generalitat Valenciana es dirigeix al TSJ per a ampliar el toc de queda a més municipis

El passat 12 de juliol, l'alt tribunal valencià ja va donar el vistiplau -a més de la limitació a un màxim de 10 persones de les reunions socials i familiars en tot el territori valencià- a la restricció de la mobilitat nocturna entre 1 i les 6 hores en 32 localitats de més de 5.000 habitants amb major risc epidemiològic per Covid-19.

Les localitats en les quals actualment està en vigor la mesura són una a Castelló: Benicàssim; una altra a Alacant: Sant Vicent del Raspeig i les altres 30 en la província de València: Almàssera, Bunyol, El Puig, Tavernes Blanques, Vilamarxant, Alboraia, Benaguasil, Benetússer, Benifaió, l'Eliana, Meliana, Montcada, Picanya, Picassent, Puçol, Requena, Riba-roja, Sedaví, Silla, Utiel, Alaquàs, Aldaia, Burjassot, Catarroja, Quart de Poblet, Xirivella, Gandia, Mislata, Paterna i València capital.

La sala va considerar aleshores que les mesures -contingudes en una resolució de la Conselleria de Sanitat Universal datada el passat 9 de juliol i en principi amb una vigència de 14 dies- són "equilibrades", doncs es deriven d'elles "més beneficis per a l'interés general -contenció de la pandèmia- que perjuís sobre altres béns o valors en conflicte", al mateix temps que compleixen el "juí constitucional de proporcionalitat".

Ara, l'Executiu valencià aposta per estendre la restricció per a controlar les dades de contagis. El president, Ximo Puig, va recordar ahir que aquest dijous se celebará una reunió de la comissió interdepartamental per a abordar les mesures i que se n'anava a consultar amb el TSJCV.

Puig subratllava que "la prudència és més exigible que mai" i que és "evident" que en una situació com en l'actual, amb una mobilitat enorme i en la qual el virus ataca als més joves, "el fonamental és activar la vacunació i mantindre al màxim la prevenció".

Per la seua banda, també aquest dimarts la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, asseverava que tots els municipis de la Comunitat Valenciana que estiguen en la mateixa situació epidemiològica del toc de queda que es va decretar en el seu moment hauran d'incorporar la mesura.

INCIDÈNCIA ALTA

"Hem arribat on podem arribar, encara que és veritat que hi ha més municipis que tenen una incidència alta que encara no tenen el toc de queda", apuntava Oltra, qui afegia a més que en la interdepartamental s'hauran d'adoptar mesures.

"Mentre que la tendència no es revertisca, deurem seguir amb les mesures protectores perquè ningú està lliure de contagiar-se, patir la malaltia, acabar hospitalitzat i acabar en l'UCI, tinga l'edat i la condició que tinga", va concloure.