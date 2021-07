Cvirus.- Puig lamenta la segona temporada turística quasi "perduda" i estudia la reacció dels viatgers britànics

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha lamentat que aquest estiu siga la segona temporada turística "perduda, encara que no del tot" a la Comunitat Valenciana per la caiguda del turisme internacional i ha destacat la "primera reacció positiva" dels britànics després de la fi total de les restriccions al Regne Unit, a l'espera de veure com evolucionen les reserves.