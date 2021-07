La parada dels transportistes en APM Terminals Castelló afecta a 400 contenidors diaris, segons ha explicat la companyia en un comunicat, en el qual ha assenyalat que la direcció de la terminal ha plantejat un paquet ampliat de mesures durant l'última reunió, que Astraport rebutja perquè no inclou el pagament de paralitzacions.

Així, APM Terminals Castelló, "fidel a la seua voluntat de diàleg i al seu interés per desbloquejar la parada que manté el transport terrestre des del passat 12 de juliol", va proposar per escrit les empreses de transport de Castelló una sèrie de mesures per a atendre els requeriments de servici d'entrega i recepció sol·licitats pels transportistes durant l'última reunió que van mantindre al costat de l'Autoritat Portuària dilluns passat, 19 de juliol.

La direcció d'APM Terminals Castelló va acudir a aquesta última trobada amb un paquet ampliat de mesures que incloïen procediments interns per a agilitzar, en casos concrets i puntuals, l'atenció a camions en espera.

A més, va proposar el reforç de les casetes d'accés en hora punta, la comunicació diària dels canvis en les previsions o el llançament de comunicats via e-mail i via APP Visitor HSSE, perquè els imprevists i incidències arriben a tots els transportistes en temps real, "la qual cosa evitaria temps d'espera innecessaris".

Segons la companyia, el col·lectiu de transportistes, per la seua banda, ha decidit rebutjar les mesures plantejades, no reprendre la seua activitat i mantindre el seu interés per establir un pagament per paralitzacions, "mesura que no pot ser acceptada per APM Terminals Castelló per la seua qüestionable legalitat, i al no tindre la terminal control ni coneixement sobre els fluxos d'arribada del transport".

APM Terminals Castelló ha destacat que durant totes les trobades mantingudes amb l'Autoritat Portuària i amb Astraport ha quedat demostrat l'interés de la companyia per dialogar, "malgrat que està complint amb el servei establit en el seu contracte de concessió i de no ser responsable ni de la quantitat ni de l'horari d'arribada dels camions a les seues instal·lacions".

Amb les mesures plantejades, APM Terminals Castelló vol deixar clar el seu interés per desbloquejar aquesta situació "pels perjuís que està ocasionant a la cadena logística la paralització de l'activitat dels camioners, que està afectant ja a uns 400 contenidors cada dia".