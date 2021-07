Investigan la muerte de la modelo Nayara Vit tras caer desde un 12º piso: "No vemos motivos para el suicidio"

La repentina muerte de la modelo chilena Nayara Vit ha dejado al país latinoamericano intrigado sobre las razones de por qué la joven de 33 años cayó desde un duodécimo piso en el barrio de Las Condes ubicado en Santiago de Chile.

Los investigadores intentan esclarecer el suceso, su familia en diferentes ocasiones y en medios locales ha defendido a la modelo negando el suicidio como posible causa de la muerte.

Nayara Vit era conocida en el país también por ser colaboradora de un conocido programa de televisión Toc Show del canal UC/TV+. De padre libanés y madre española, su círculo más cercano asegura que la joven se encontraba en un buen momento de su vida.

Durante una entrevista en el programa chileno Bienvenidos de Canal 13, la prima de Nayara Vit, Flavia Puga ha afirmado que la familia tiene sospechas de que su actual pareja desde hacía seis meses, Rodrigo del Valle, esté envuelto en el suceso.

"Rodrigo dice que ella pasó corriendo y se lanzó desde el décimo segundo piso. Sabemos que esa no es la verdad. Queremos que esto sea investigado y esclarecido", ha afirmado Puga.

Además recalcó que, para la familia, el suicidio no fue el motivo de su muerte: "nosotros tenemos muchas dudas. Nayara nunca tuvo intentos de suicidio. No tenía trastornos depresivos. No vemos motivos".

Una hipótesis que ha podido ser respaldada por el testimonio de la niñera de la hija de Nayara, quién se encontraba en el mismo piso en el momento de los hechos.

Tal y como informa La Nación, la cuidadora de la pequeña se encontraba en otra habitación, pero afirmó haber escuchado gritos y un jarrón romperse antes de la caída de la modelo.

A pesar de estas múltiples declaraciones de la familia y su escepticismo la hipótesis principal con la que trabaja la policía chilena continúa siendo que Nayara se suicidó.