L'IVAJ destina més d'un milió a ajudes per a programes de joventut a 211 ajuntaments i 26 mancomunitats

D'aquesta manera, l'IVAJ contribueix a la realització de 993 activitats de joventut en tot el territori. Les ajudes corresponen a activitats, organitzades per entitats locals d'àmbit inferior a la província per a propiciar la participació de joves d'entre 12 i 30 anys, d'acord amb l'article 2 de la Llei de Polítiques integrals de joventut, explica l'organisme en un comunicat.

La resolució amb la relació d'entitats locals beneficiàries ha sigut publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Les ajudes es distribueixen d'acord amb criteris poblacionals en cinc grups: del primer grup, entitats locals de menys de 10.000 habitants, s'han concedit subvencions a 153 ajuntaments i 12 mancomunitats.

Així mateix, a entitats locals de 10.001 a 20.000 habitants s'han concedit a 4 mancomunitats i 20 municipis. En el tercer grup, poblacions de 20.001 a 50.000 habitants, han obtingut ajudes 31 ajuntaments i 1 mancomunitat.

Finalment, en el quart grup poblacional, entitats locals de 50.001 a 100.000 habitants, s'ha subvencionat a 3 mancomunitats i 6 ajuntaments i en el cinqué grup, d'entitats locals amb població de més de 100.000 habitants s'ha ajudat 6 mancomunitats i 2 municipis, detallen.

L'IVAJ ha subvencionat un total de 993 activitats d'oci educatiu com a trobades en les quals participen joves de més d'un municipi; activitats d'educació no formal que es realitzen de forma continuada amb grups estables de joves i les activitats que siguen resultat del projecte d'un grup de joves que participen activament en la seua organització.

També s'han atorgat ajudes per a les activitats i cursos de formació de promoció del voluntariat jove; per als programes d'aprenentatge-servici i per a les activitats de 'Fòrum Jove'. A més, enguany s'han inclòs ajudes per a activitats extraordinàries organitzades com a conseqüència de la situació creada per la COVID-19, incloses les realitzades després de la finalització de l'estat d'alarma.