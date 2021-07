El PPCV crea una Subsecretaria d'Ocupació encapçalada per Catalá i Pradas per a mantindre "fil directe" amb els sectors

Aquest nou organisme de treball durà a terme "una anàlisi profunda de l'estat de l'ocupació i les infraestructures a la Comunitat Valenciana a fi de plantejar propostes propositives, de la mà de la societat civil i els sectors productius", detalla el PP en un comunicat.

Per a açò, s'iniciaran reunions per a mantindre "fil directe amb tots els sectors implicats i exercir una permanent escolta", incideixen els 'populars' valencians.

L'objectiu d'aquesta Subsecretaria és "treballar per a oferir propostes concretes que contribuïsquen a millorar les nostres infraestructures, com la xarxa de rodalies ferroviària, o propicien la creació d'ocupació i la millora de les condicions en sectors tan castigats en aquests moments com l'hoteleria, el turisme, o els autònoms", conclouen.