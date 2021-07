L'EMT rep 18,2 milions de l'Estat per a compensar pèrdues covid i espera els fons de 2021

No obstant açò, apunten, "els operadors de transport públic segueixen a l'espera que el Govern amplie aquestes ajudes per a cobrir també les pèrdues ocasionades per la covid-19 en aquest 2021, quan la demanda s'ha vist ressentida per la tercera onada i les restriccions a la mobilitat".

Segons informa l'empresa pública en un comunicat, els fons estatals han sigut transferits a l'Ajuntament de València, que ara ha de realitzar les gestions pertinents per a enviar els diners a l'empresa municipal. Aquesta partida de 18,2 milions d'euros va ser aprovada pel Consell de Ministres i corresponen al 40% de la facturació de l'empresa en 2019, detalla.

El president d'EMT, Giuseppe Grezzi, destaca que aquestes ajudes són "molt necessàries", però ha lamentat que "arriben quasi un any després del seu anunci". "Des de l'inici de la pandèmia, l'Ajuntament de València ha hagut de fer front en solitari a les pèrdues d'ingressos milionàries, sense deixar ni un sol dia d'oferir un servici essencial i de qualitat a la ciutadania", ha recordat.

"ARRIBEN TARD"

"Aquestes ajudes -prossegueix l'edil- corresponen al 2020 i, per tant, arriben tard. En els últims mesos les empreses de transport com a EMT s'han vist obligades a buscar finançament extern per a fer front a la situació. De fet, a hores d'ara el Govern hauria d'estar treballant ja en altres fórmules que ens permeten pal·liar les pèrdues que la covid-19 està provocant aquest mateix any".

Finalment, el president d'EMT ha indicat que "segueix sent urgent establir un finançament adequat i just a través d'una llei per a finançar el transport públic".

En aquest sentit ha recordat que Compromís, amb altres grups, va impulsar una Llei de Finançament del Transport Públic que va passar el primer tràmit al Senat espanyol i està a l'espera del seu debat al Congrés dels Diputats.