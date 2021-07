À Punt estrena 'El Premi', un nou concurs diari per a l'estiu

Es tracta d'un programa d'entreteniment, en forma de concurs improvisat, que descobreix al gran públic les empreses valencianes que més destaquen en innovació tecnològica i economia sostenible, informa la televisió pública en un comunicat.

Amb la complicitat dels responsables dels centres de treball, diversos companys de l'empresa són escollits per a participar; primer com a ambaixadors de l'empresa i, a continuació, tres treballadors concursants que competiran per diners i altres premis de consolació divertits, i on els seus companys constituiran el públic més entusiasta d'un plató improvisat.

Cofinançat per l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE), el concurs recorrerà el territori valencià en busca de empreses que vulguen eixir de la rutina i guanyar diners en un divertida jornada amb els companys de treball.

'El premi' té una posada en escena improvisada, que recorda al circ de carrer o una xicoteta atracció de fira, i on l'entusiasme de les persones són el verdader factor d'èxit.

Participen tres concursants, escollits pels seus companys de treball, que s'han d'enfrontar en cinc fases (dos de les quals són eliminatòries), a les preguntes del presentador. A les dos últimes proves només arriba un únic concursant. Amb el resultat acumulat, Lluís Cascant oferirà l'opció d'escollir 'La caixa', amb que es pot guanyar més... o menys.

El format original és de la cadena canadenca CMT i s'ha adaptat amb èxit en molts països a tot el món. A Espanya, el grup Mediapro ho va produir amb el nom 'La extra', per a Aragón TV, amb "molt bons resultats"