Cvirus.- Farmacèutics valoren els test d'antígens i demanen participar en la notificació de resultats a Sanitat

L'entitat valora la modificació del Reial decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic in vitro, i la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat, que permet la dispensació en les farmàcies comunitàries a partir de demà de les proves d'autodiagnòstic de la COVID-19, sense necessitat d'aportar la corresponent prescripció mèdica.

Per als farmacèutics valencians, "aquesta mesura permetrà reduir la pressió assistencial del Sistema Nacional de Salut, sobretot en aquesta cinquena onada en la qual ens trobem immersos, en ampliar la capacitat diagnòstica del virus, ja que, gràcies a aquests test d'autodiagnòstic, a més de reforçar la capacitat de detecció de casos de covid-19 es poden identificar en pocs minuts les sospites de possibles casos positius que han tingut contacte amb un positiu o que presenten símptomes", afirma el vocal de la comissió del coronavirus del MICOF Francisco Albanell.

"És important assenyalar que, davant un positiu en una d'aquestes proves, a més de comunicar el resultat al metge, caldria confirmar eixe positiu amb una altra prova diagnòstica a criteri del professional sanitari", ha afegit Albanell.

En aquest sentit, ressalta que la capil·laritat de la xarxa d'oficines de farmàcia valencianes "contribueix de forma significativa a la detecció precoç del coronavirus, permetent que siga més fàcil la realització d'aquest tipus de proves, a més de fer possible que es detecten més casos per a controlar la progressió de la pandèmia. La xarxa de farmàcies comunitàries suposa un punt d'accessibilitat i proximitat a la ciutadania molt important".

No obstant açò, Albanell recorda que és "fonamental que el farmacèutic, com a professional sanitari i agent de salut, a més de dispensar el producte siga integrat en programes específics de Salut Pública amb l'objectiu de poder notificar a la Conselleria immediatament els resultats de les proves ràpides".

Des del Micof subratllen que "cap prova de diagnòstic ràpid o d'autodiagnòstic és fiable al cent per cent". Aquestes proves s'han de realitzar durant els set primers dies des de la infecció o en els cinc primers dies des de l'aparició de símptomes, quan la càrrega viral està al punt més àlgid.

"Així doncs, pot donar-se el fet que els pacients executen aquesta prova de forma incorrecta i obtinguen un fals negatiu que els genere una falsa sensació de seguretat i que no facen l'autoconfinament domiciliari pertinent", ha afirmat el vocal.

"NO AUGMENTA LA PROTECCIÓ"

"Augmentar la capacitat diagnòstica no vol dir que augmente la protecció, per açò demanem precaució per part de la ciutadania", ha assenyalat el representant del MICOF. Per tot açò, s'ha demanat, en reiterades ocasions, a la Conselleria de Sanitat que aprofiten el potencial assistencial de la xarxa de farmàcies, més enllà de la dispensació.

"De fet -ha puntualitzat el vocal- al desembre de 2020 realitzem, a petició de Salut Pública, una enquesta als nostres col·legiats sobre la disponibilitat de fer test d'antígens en les farmàcies. Les conclusions de l'estudi es van remetre a la Conselleria juntament amb uns mapes de cobertura. De la mostra es va extraure que, el 46% de les farmàcies de la província de València estaven disposades a realitzar les proves".

"Hui encara no hem rebut resposta ni proposta d'actuació per part de Salut Pública referent a açò. Aquest és una mostra més que des de l'administració no compten amb un recurs sanitari que en altres comunitats autònomes està sent imprescindible", critica.

"Lamentem -ha continuat- la negativa de Salut Pública a la realització de test per professionals sobradament capacitats, podent evitar contagis i costos econòmics addicionals importants ja que en el seu moment es va oferir de forma gratuïta".

En la seua opinió, "açò hauria suposat llevar pressió assistencial a Atenció Primària, que hauria comptat amb més disponibilitat per a atendre als malalts crònics i, al mateix temps, s'hauria evitat enviar-los a les farmàcies perquè se'ls avançaren medicaments, un fet que la legislació prohibeix, així com el consegüent enfrontament dels malalts amb els farmacèutics comunitaris".

GUIA D'ACTUACIÓ PROFESSIONAL

Així mateix, i amb l'objectiu d'oferir una "dispensació responsable" d'aquest tipus de productes d'autodiagnòstic, des del Consell General de Col·legis Farmacèutics s'ha elaborat una guia d'actuació professional que, a més de dotar de màxim rigor l'actuació farmacèutica, proporcionarà informació bàsica i pràctica al farmacèutic en el moment de la dispensació sobre la realització i el significat de la prova.

D'altra banda, des de l'entitat col·legial, també han indicat que "aquest tipus de proves només es poden dispensar exclusivament en farmàcies comunitàries i cal evitar adquirir els test d'autodiagnòstic Covid a través de canals il·legals com a pàgines web o plataformes de compravenda de productes, ja que açò suposaria un important risc de salut per a la població en no assegurar-se la qualitat i fiabilitat de les proves".

Des del MICOF s'insisteix a més en què, per a ser comercialitzats, aquests productes sempre han de tindre el marcat CE seguit de 4 dígits de l'Organisme Notificat que ho autoritza.

Finalment, Francisco Albanell aclareix un punt que ha generat cert interés per part dels pacients en referència a si els resultats d'un d'aquests autotest poden suposar l'obtenció del Passaport Covid-19: "El certificat Covid-19 només es pot emetre per clíniques de laboratoris en les quals es realitzen proves de PCR o antígens, que és competència dels farmacèutics analistes", conclou.