Cvirus.- L'EAPN Comunitat Valenciana distribueix 414.000 mascaretes en 2021 per a persones en risc de pobresa

Les mascaretes formen part dels repartiments que el Ministeri de Sanitat ha posat a la disposició de les ONG i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) destinades a col·lectius de població en situació de major vulnerabilitat.

En aquest cas, ha sigut l'EAPN ÉS qui ha rebut les mascaretes per a distribuir-les entre les seues 19 xarxes territorials, entre elles l'EAPN CV. A més de la pròpia xarxa territorial, les entitats de l'EAPN Comunitat Valenciana que han rebut les mascaretes per al seu repartiment són: Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás, Movimiento por la Paz, Asociación PATIM, Acción contra el Hambre, Asociación Alanna, Cáritas Diocesana de Valencia, CEAR PV, Codifiva, Inpavi, Fundación Novaterra, Fundació Nova Feina, Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Altius, Fundació APIP- EAPN CV-Xarxa per la Inclusió - ACAM, ACCEM, YMCA, Sant Joan de Déu València, Acoec, Associació Àmbit, Asociación AVANT, CDR-La Safor, Iniciatives Solidàries, Jovesólides, Hogar Sí-Fundación RAIS, Por ti Mujer.

Al voltant de 65.000 persones participants en programes d'aquestes 28 entitats d'acció social són les beneficiàries dels tres repartiments que fins al moment ha realitzat l'EAPN Comunitat Valenciana en 2021.

Es tracta de persones que es troben en situació de gran vulnerabilitat social i que participen de programes diversos. Parlem de persones beneficiàries de programes de vivenda precària, de centres d'atenció integral, menors de les escoles d'estiu de les entitats, persones beneficiàries de repartiment de productes de necessitats bàsiques, de programes de família i infància, de promoció de la salut, de vivendes tutelades, albergs, de programes d'acolliment, comunitats terapèutiques, programes d'inserció soci-laboral, de vivendes de suport al tractament terapèutic o de programes de participació social, igualtat de tracte i no discriminació.