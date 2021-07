El Congrés debat hui la convalidació del decret que va eliminar l'ús obligatori de les mascaretes a l'exterior

El Consell de Ministres va aprovar el decret el passat 24 de juny i va entrar en vigor després de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però, tal com fixa la llei, el Congrés ha de convalidar-lo abans que es complisca un mes des de la seua aprovació.

En aquest període, i malgrat el bon ritme que porta el procés de vacunació, Espanya ha entrat en el que ja es coneix com la cinquena onada del coronavirus, els contagis estan en plena escalada i ja han començat a pujar també les hospitalitzacions.

Algunes comunitats han tornat a les restriccions -els tribunals superiors de Justícia les han avalat en unes però les han 'tombat' en unes altres- i a açò s'uneix que la setmana passada el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional el confinament del primer estat d'alarma.

LLEI DE PANDÈMIES

Per tot açò, el debat parlamentari d'aquest dimecres s'espera bast i molts grups ho aprofitaran per a tornar a exigir al Govern que aprove una 'llei de pandèmies' que done cobertura jurídica a les mesures per a frenar el contagis.

Encara que la majoria de grups no ha volgut anunciar el sentit del seu vot, fonts socialistes han informat a Europa Press que confien a poder convalidar-lo sense problemes. Per a açò, és necessari que en la votació hi haja més vots a favor que en contra i molts podrien optar per l'abstenció. De moment, han avançat el seu sí Més País, Compromís, Junts i el PDeCAT.

PRIMER, LA SALUT

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, no ha desvetlat el sentit del seu vot, però ha deixat clar que per a la seua formació el "primordial" és "intentar preservar la salut", fins i tot "si fa falta donar passos arrere", com, segons ha emfatitzat, ha demostrat la Generalitat de Catalunya en aquests mesos recuperant algunes restriccions.

Tampoc el PNB ha revelat els seus plans. El lehendakari, Íñigo Urkullu, ha enviat una carta al president del Govern, Pedro Sánchez, demanant-li que modifique el decret per a fer obligatori de nou l'ús de la mascareta, una petició a la qual ha unit Andalusia, on governen en coalició el PP i Ciutadans.

A més, Urkullu ha urgit el cap de l'Executiu a dotar a les comunitats autònomes de mesures amb "seguretat jurídica" per a limitar la mobilitat nocturna i restringir el nombre de persones que es poden agrupar.

DESESCALADA PRECIPITADA

Des del PDeCAT, Ferran Bel ha avançat el seu suport al decret sobre les mascaretes, però ha insistit en la necessitat d'aprovar una llei de pandèmies que done cobertura jurídica a les comunitats per a prendre decisions sense haver d'estar a l'atzar dels tribunals.

Per la seua banda, el diputat de Compromís, Joan Baldoví, ha reconegut que la desescalada va ser una mica precipitada i que algunes comunitats com la seua han hagut de tornar al toc de queda. "Alguna cosa no hem fet bé quan tot s'ha descontrolat d'aquesta manera", ha admès, fent al·lusió també a la "virulència" de la variant 'delta'.