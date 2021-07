Immobilitzat a Alacant un vaixell danés amb un brot de covid que afecta 19 persones

Un vaixell de granels de bandera danesa, el Nord Columbia, fou immobilitzat en el port d'Alacant després de detectar-se un brot de la covid-19 que va obligar a confinar a tota la tripulació, amb un sol cas d'ingrés hospitalari.

Fonts coneixedores del cas van informar que el brot de coronavirus va ser detectat el dilluns i que al principi va afectar els 19 tripulants, encara que solament un d'ells va haver de ser ingressat a l'hospital General de la ciutat.

Dels 18 restants, finalment 14 han donat positiu i 4 negatiu, encara que tots romanen en aïllament en cabines individuals i no compartides tant per tindre el virus com per la seua condició de contacte estret.

La duració de la quarantena decretada pel departament de Sanitat Exterior és de deu dies, per la qual cosa el vaixell romandrà, almenys, durant eixe període atracat en el moll 13 del port alacantí.