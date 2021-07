La autobiografía del príncipe Harry, en cifras: ¿cuánto se embolsará el duque por su presumible 'best-seller'?

La familia real británica creía que con la entrevista ante Oprah Winfrey ya se había pasado la tormenta. Pero eso no era lo que estaba en la mente del príncipe Harry: esta semana se anunciaba que publicará sus memorias "íntimas y sentidas". Y eso significa no guardarse nada dentro de lo que ocurre en Buckingham Palace con su abuela, la reina Isabel II, su padre, Carlos de Inglaterra, su hermano y su cuñada, los duques de Cambridge...

Este absoluto terremoto editorial, que no por nada se presupone un absoluto best-seller, llegará a las librerías de medio mundo a finales de 2022 de la mano de Penguin Random House, en cuyo comunicado de prensa se dejaban además algunas migas de pan de lo que apunta a ser: "Escribo esto no como el príncipe que era cuando nací, sino como el hombre en el que hoy me he convertido" o "no importa de dónde venimos, tenemos más en común de lo que pensamos".

La maquinaria comercial ya ha comenzado y desde muy pronto se ha atendido a una cuestión crucial: todas las ganancias, se aseguraba en el comunicado, irán destinadas íntegramente a obras de caridad. El portal Vanitatis se ha puesto en contacto con la editorial, que es la misma del libro infantil de Meghan Markle, pero no han dado más detalles sobre el contrato.

Porque queda por saber, claro, cuánto ganarán los duques de Sussex con el libro. Y la respuesta la ha dado, por ahora, la web sensacionalista norteamericana Page Six, que cifra en 20 los millones que Harry habría recibido por el encargo, de los cuales ya ha gastado uno en un escritor fantasma, que el citado medio señala que es el Premio Pulitzer de Periodismo J. R. Moehringer.

Aunque se pudiese aceptar que todas las ganancias tendrán un fin filantrópico, queda por saber si de verdad Harry no ha pensando en algo más de dinero por un libro que puede suponer un cisma total con su familia. ¿Estará pensando en la gira de promoción, que fue la auténtica mina de oro para, por ejemplo, Michelle Obama, que acabó llenando estadios con su libro Becoming?

Habiendo firmado un contrato de 100 millones de dólares con Netflix y teniendo aún que pagar la hipoteca de 10 millones de su mansión en Montecito, en Los Ángeles, lo lógico sería pensar que Harry y Meghan no piensan dejar pasar la oportunidad de hacer caja, toda vez que el mayor montante irá a parar a ONGs y fundaciones humanitarias (pero no al estilo de Jeff Bezos, que bajó a La Tierra este martes y decidió dar una lluvia de millones al chef José Andrés de repente).

Desde Vanitatis, por cierto, colocan el contrato del príncipe Harry muy lejos de los 65 millones que se llevaron, en conjunto, los Obama por sus autobiografías, aunque quedaría que en poco tiempo anuncien también, por ejemplo, las memorias de Meghan Markle, como ocurrió con los Clinton, que sacaron dos libros, 15 millones para Bill, 14 para Hillary, y ambos dedicando un capítulo al episodio de Monica Lewinsky.