PP i Cs demanen a la consellera Barceló que comparega en Les Corts

El Grup Popular en Les Corts Valencianes ha presentat una petició per a la compareixença de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, amb «caràcter urgent en el ple i, subsidiàriament, davant la diputació permanent després de l'empitjorament de la situació de Covid en la Comunitat Valenciana».

Ciutadans també ha demanat a Barceló que «done la cara» davant l'oposició política i davant els ciutadans, «que no entenen moltes de les decisions que s'estan prenent» davant l'evolució de la pandèmia en la Comunitat Valenciana. La síndica popular en el parlament valencià, Eva Ortiz, va subratllar que la consellera «porta sense comparéixer en Les Corts des del passat 25 de gener».

«És insòlit que enmig d'una pandèmia com no s'havia conegut en la història recent la responsable de Sanitat fuja de donar explicacions en Les Corts. Comparéixer és una obligació que va aparellada al càrrec de consellera. No pot tardar un dia més», va assenyalar.

La portaveu de Ciutadans en Les Corts, Ruth Merino, va dir que el seu grup «ja ha sol·licitat fins a cinc ocasions la compareixença de Barceló en Les Corts» i va criticar «la manera de defugir de la consellera amb la condició de no donar explicacions, que no és, en absolut, normal».