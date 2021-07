El Congreso aprueba hoy bajar el IVA de la luz del 21% al 10% hasta final de año entre críticas por ser un "parche"

El Congreso de los Diputados aprobará este miércoles en un pleno extraordinario la rebaja del IVA de la luz de forma temporal del 21% al 10% hasta finales de este año y la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica durante tres meses, una medida que entró en vigor el pasado sábado 25 de junio.

El Gobierno aprobó esta medida mediante Real Decreto en Consejo de Ministros tras dispararse el precio de la luz en los últimos meses, en los que ha alcanzado un precio medio de 67,12€/MWh en mayo y de 86,56€/MWh del 1 al 17 de junio, sin que se hayan producido situaciones excepcionales de carácter meteorológico como sucedió en enero con Filomena. Este miércoles la luz ha vuelto a alcanzar un máximo histórico de 106,7€/MWh.

La Cámara Baja dará su apoyo al decreto del Gobierno, no sin críticas al considerar la medida un "parche" porque no acaba con el problema. Precisamente la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha defendido el decreto ante la Cámara, ha avanzado que el precio de la electricidad seguirá en niveles altos porque las señales que vienen de las materias primas en los mercados internacionales se mantienen altos a medio plazo. En concreto, ha justificado el encarecimiento de la luz por el aumento del gas natural y de los derechos del CO2, que no tienen perspectivas de bajar en el corto plazo.

El Partido Popular ha confirmado que se abstendrá en la votación pese a que su grupo lleva meses reclamando la eliminación del impuesto del 7% a la generación eléctrica -un impuesto que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012- alegando que la medida del Ejecutivo "no ataja el problema y tiene un componente de engaño". El principal partido de la oposición denuncia que el Ministerio de Ribera "no hace nada para acabar con la volatilidad" pero no ha querido bloquear su tramitación.

Una postura que ha compartido también Vox, que ha defendido a través de su portavoz Macarena Olona la reducción del IVA de forma definitiva, no temporal, al 4%, así como la supresión del impuesto a la generación eléctrica y el impuesto sobre la electricidad. El partido de Abascal considera que la medida aprobada por el Gobierno el pasado junio ya "ha demostrado su ineficacia" teniendo en cuenta que pese a entrar en vigor hace casi un mes los precios de la factura eléctrica siguen marcando máximos históricos.

Olona ha reprochado al Gobierno que actividades habituales como poner una lavadora se han convertido en un "auténtico lujo" por, entre otras medidas, la nueva regulación de la factura eléctrica y ha denunciado la vulnerabilidad de aquellas personas que no pueden limitarse a hacer uso de la electricidad en las horas valle por su dependencia de ciertos aparatos eléctricos por padecer alguna enfermedad.

Desde Ciudadanos han instado al Gobierno a trabajar en una "profunda reforma fiscal" y han criticado que no hayan escuchado las peticiones del partido naranja, que ya solicitó la reducción de estos impuestos de forma temporal durante la pandemia y tras Filomena mientras que su aprobación en junio, a su juicio, respondía a un intento del Gobierno de "tapar" los indultos.

Medida excepcional

El decreto saldrá adelante con el apoyo de los dos grupos de la coalición de Gobierno, que han coincido en llevar a cabo una serie de reformas profundas que acaben con el problema. Desde Unidas Podemos, Juan López de Uralde ha insistido en la necesidad de la intervención del Gobierno en las empresas energéticas para acabar con el oligopolio mientras que los socialistas han reiterado su compromiso de trabajar en una reforma fiscal, así como otras medidas que permitan desvincularse de los combustibles fósiles responsables del aumento del precio de la luz. No obstante, ha defendido la medida del Ejecutivo como algo "excepcional" que permita amortiguar la gravedad de la situación.

En concreto, el Ejecutivo calcula que la rebaja del IVA representará un descenso de 6 euros al mes en la factura de un hogar medio, por lo que su aplicación permitirá un ahorro de 36 euros hasta final de año, mientras que la suspensión del impuesto a la generación eléctrica permitirá una rebaja de un 2% a un 3% en la factura de los hogares, de un 3% a un 6% para pymes y empresas medianas y alrededor de un 6% para la gran industria.