Puig baralla prorrogar les restriccions amb la Comunitat ja en risc extrem

La mala evolució de la pandèmia del coronavirus en la Comunitat Valenciana, ja en risc extrem i amb una incidència acumulada a 14 dies de 495,60 casos per 100.000 habitants (per davall de la mitjana espanyola), portarà demà al Govern valencià a analitzar la possibilitat de prorrogar les restriccions i fins i tot ampliar a nous municipis el toc de queda, una mesura que requerirà l'autorització judicial.

Més enllà dels contagis diaris (2.112 notificats ahir), preocupa la pressió hospitalària, amb 517 hospitalitzats, 69 d'ells en les UCI, i la incidència disparada entre els joves: els valencians de 20 a 29 anys presenten una taxa de 1.430,66 casos per 100.000 habitants, seguits dels joves de 12 a 19 anys, on és de 1.153,27.

Amb totes aquestes dades sobre la taula, ahir es va reunir la ponència tècnica, i els experts de Salut Pública faran una proposta que demà avalarà la comissió interdepartamental del Consell. Així, segons les restriccions que es pretenguen mantindre a partir del diumenge, es consultarà amb el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ja que el toc de queda i la limitació de les reunions requereixen l'aval judicial.

A més, el president de la Generalitat, Ximo Puig, va mantindre ahir una nova reunió amb persones expertes de diferents àmbits per a abordar l'evolució de la pandèmia de Covid-19 en la Comunitat Valenciana.

Preguntat en una entrevista en La Hora de la 1 per si continuaran les restriccions en l'autonomia a conseqüència de l'increment de casos Covid, Puig va afirmar que «la prudència és més exigible que mai».

En qualsevol cas, va apuntar Puig, el que és «evident» és que en una situació com l'actual, amb una mobilitat enorme i en la qual el virus ataca als més joves, «el fonamental és activar la vacunació i mantindre al màxim la prevenció». «Crec que la prudència és més exigible que mai», va asseverar.

En relació amb l'ús de les mascaretes en la via pública, va afirmar que en la Comunitat està aprovada la recomanació de l'ús permanent de les màscares. «Sempre havíem sigut partidaris que en espais naturals o a l'aire lliure no fóra necessari el seu ús, però a la ciutat, en els espais urbans, hi ha molts moments en els quals és difícil discernir la distància de seguretat», va dir.

Per part seua, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, va assenyalar que tots els municipis de la Comunitat Valenciana que estiguen en la mateixa situació epidemiològica del toc de queda que es va decretar en el seu moment hauran d'incorporar la mesura. «Hem arribat on podem arribar, encara que és veritat que hi ha més municipis que tenen una incidència alta que encara no tenen el toc de queda», va apuntar.

«Mentre que la tendència no es revertisca, haurem de seguir amb les mesures protectores perquè ningú està lliure de contagiar-se, patir la malaltia, acabar hospitalitzat i acabar en l'UCI, tinga l'edat i la condició que tinga», va apuntar. La vicepresidenta va insistir que mentre no estiga tota la població vacunada, «cal seguir amb les mesures de protecció».

D'altra banda, va subratllar que les persones vacunades «també es poden contagiar, perquè la gent es pensa que la vacuna dóna la capa de superheroi, i la vacuna el que fa és donar eines al cos perquè es defense millor de la malaltia, però no evita el contagi i, per tant, poden emmalaltir». «Precaució, prudència, mascareta, ventilació, higiene de mans i distància social», va reclamar.

Oltra va ressaltar que, a més del toc de queda i de les restriccions que ja hi ha per a alguns sectors, l'única cosa que queda és actuar sobre els horaris, però va indicar que cal esperar a veure què diuen els experts i els informes tècnics i demà dijous es decidirà sobre les mesures.

Mesures vigents

Les restriccions actualment en vigor són fonamentalment quatre: tancament de l'oci nocturn (els locals poden funcionar fins a les 00.30 h com a cafeteries), hostaleria fins a les 00.30 h (amb limitacions per taula), reunions socials de 10 persones màxim i toc de queda d'1.00 a 6.00 h en 32 municipis.